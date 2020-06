“Arthur Conan Doyle”, nuevo single de Alien Tango

Alien Tango apuesta por el realismo mágico y la estética victoriana en su nuevo single, una oda surrealista a ‘Arthur Conan Doyle’. Una pegadiza y saltarina canción de weirdo-pop que desafía las etiquetas y los géneros, filtrada a través de una mente musical única e incomparable. Como dicen en la revista británica Dork, que ha estrenado el vídeo de la canción internacionalmente: ‘There’s isn’t another artist like London-via-Spain pop oddball Alien Tango’. No hay nadie como él, es un hecho incontestable.

La canción es una nueva muestra de esa línea que tan bien sabe dibujar Alien Tango, entre la tradición psicodélica y llena de color, y el sentido del humor extraño y lleno de claves secretas que define a la nueva generación en internet. Esa feliz mezcla le ha visto despegar y reunir una legión de seguidores en las redes, en particular gracias al éxito de su canal en TikTok, donde lo que empezó como un ejercicio de escritura de una canción de 15 segundos al día se ha convertido en un perfil con más de 4 millones de visualizaciones y más de 50.000 seguidores que muestran verdadera adoración por su contenido.

Sobre la canción el propio Alberto nos cuenta: “Arthur Conan Doyle es una canción de realismo mágico pop. La hice con una especie de escritura automática, parte de la letra está hecha con la Wikipedia. No sabía por qué o cómo quería que fuera al acabar, simplemente la hice. Musicalmente, la canción empezó como un intento de hacer un tema pop con acordes dramáticos, a lo Britney Spears, pero pronto se desvió completamente. Las principales influencias son OutKast y Kero Kero Bonito. La melodía principal contiene un intervalo que utilizo bastante y que he bautizado como “LA CADENCIA MALIGNA”. Fue una de las canciones que perdí con el ordenador que me robaron en Nochevieja y tuve que regrabarla casi completamente. Además, recuperé el videoclip de casualidad”.

El vodevil surrealista de Alien Tango ha provocado ya reacciones positivas y críticas entusiastas cosechando comparaciones con Frank Zappa, The Lemon Twigs, Ariel Pink o MGMT en medios internacionales como The Line of Best Fit, Clash, Dork o So Young Magazine, así como en Jenesaispop, Mondosonoro, Radio 3 y muchos otros en nuestro país. Sus conciertos, siempre divertidos e imprevisibles, han paseado por los escenarios de Bilbao BBK y Primavera Sound, entre muchos otros, y le granjearon una invitación a participar en el célebre festival SXSW de Austin, Texas, lamentablemente cancelado debido al COVID-19.

Alien Tango forma parte de la nueva ola de talento español que se abre camino internacionalmente: liderada por Hinds y The Parrots, con Mourn, Melenas, Baywaves y muchos otros siguiendo esa estela, la actual residencia de Alien Tango en la capital británica lo sitúa como uno de los más firmes candidatos a reforzar esa tendencia. Sus antenas están enfocadas al espacio exterior, desde donde recibe lo que él asegura que son los clásicos de una realidad paralela.