C. Tangana – Bien :( (Sony Music)

La primavera es una estación de apertura al exterior. Pero esta primavera es diferente, parece invierno. Intentamos sacar nuestra sonrisa perfecta y aun así fracasamos. Llevamos meses viviendo de recuerdos que poco a poco olvidamos. La nostalgia se apodera de nosotros y seguimos intentando parecer fuertes. Viajes pasados, besos ya dados, te sientes solo; y cuando te preguntan “¿qué tal?” contestas con un escueto “estoy bien”. Pero no lo estás y el que te pregunta tampoco lo está, pero hay que parecer fuertes, para eso nos han enseñado. Echas de menos un abrazo, pero te da miedo decirlo. Es mejor maquillar tu sentimiento en alguna red social. Es mejor esa representación que la realidad. Vivimos en la sociedad del espectáculo, luces, cámara y acción; una especie de obra de teatro de baja categoría. El espectáculo de nuestros días, fomentando a través de las imágenes los falsos sentimientos y una especie de mito de narciso; aunque en esta ocasión, lo que tenemos son espejos de bolsillo. Y es curioso que sea C. Tangana, un personaje en el sentido estricto del término, el rey de la representación y la figuración, el que nos muestre este sentimiento en forma de EP publicado a mediados de mayo.

Cuatro canciones en las que el artista madrileño captura el momento, no solo creativo, en el que se encuentra. Nos revela su lado más personal, un proyecto íntimo y ambiguo, donde el titulo ya nos destapa esa dicotomía: Bien 🙁 (Sony Music, 2020).

La primera canción, que además pone nombre al trabajo, “Bien 🙁 “, es la única canción creada durante esta cuarentena. Es el tema central en torno al que giran los demás. Producida por Alizzz y Rusowsky, y muy influencia por la canción “Bien pero mal/ 🙂 but 🙁 “de Pedro Ladroga, es un tema hipnótico y atrevido. Una de esas canciones que cuantas más veces la escuches, más te va gustando. Todo ello acompañado de un videoclip creado a partir de imagines animadas plagado de referencias y pequeños detalles de la vida del artista madrileño. Mediante una base de bedroom pop, la letra nos sumerge en el mar de dudas que vive esta generación. Sin duda, la letra más generacional e íntima que ha escrito Antón Álvarez, donde sabiendo huir de los clichés, nos concreta las realidades de cualquier joven del siglo XXI: la insatisfacción, la desgana, la incertidumbre de nuestros días, la ansiedad frente a este futuro que nos está llevando por delante. Un “Todo va a estar bien” cómo forma de maquillar nuestra realidad incierta.

El siguiente tema que nos ofrece es “Nunca Estoy”. La canción más conocida de este nuevo álbum y que ha conseguido, en unos pocos días, convertirse en una de las canciones más escuchadas durante esta cuarentena llegando al número uno en la lista de Spotify Spain. Un tema producido por Alizzz y en el que ha colaborado Nineteen85, productor de algunos de los temas más conocidos de Drake como “One Dance” o Hotline Bling”. Un tema en el que, con una estructura musical poco convencional, en la que muestra un tono melódico, ritmos de funk brasileño y el sonido característico de la escena urbana, mezclándolo con lo que parece ser audios de WhatsApp, convierten a este tema en uno de los mejores trabajos que ha realizado hasta el momento C. Tangana. También es curioso que la canción esté escrita e interpretada en femenino. Una letra que proviene del miedo de estos días, de las carencias afectivas, de lo difícil de mantener una relación de dos si uno no está. Un tema que, además, tiene una reivindicación de la cultura cañí española muy presente en la figura de este artista. Y es que la utilización de versos de la canción de “Como quieres que te quiera” de Rosario Flores o “Corazón partío” de Alejandro Sanz no es casualidad, supone un homenaje al sonido pop de principios del 2000 tan erróneamente denostado en nuestro país.

Si con estos dos temas este artista ya concentraba toda nuestra atención, es con “Guille Asesino” cuando directamente nos convence. Este tema, más cercano al sonido de C Tangana de siempre, con una base que nos recuerda a los proyectos que presenta Drake, es un tema vertiginoso. Una canción que según pasan los segundos va creando un ambiente musical denso, conectándolo con la letra del propio tema. Una canción que nos habla sobre la representación del amor clásico a partir de la idealización del hombre como figura masculinizada, violenta y agresiva, muy relacionada con la figura de Marte. Y la creación del arquetipo de la mujer como elemento bello y frágil, a partir de la figura de Venus. Como el modelo de sociedad, a lo largo de la historia, ha impuesto diferentes modelos de representación en las figuras masculinas y femeninas, y como estos modelos se fundamentan en relaciones amorosas tóxicas e inalcanzables que debemos superar. El propio C Tangana es el que explica que “estamos en un momento en los que los valores de la masculinidad están cambiando. Esta canción habla de eso, de cómo toda la vida hemos construido una forma de ser de un hombre que ya no es válida. Muchos hombres de mi generación conviven con esta contradicción. Lo que los adultos valoraban de un niño cuando éramos pequeños son actitudes que ya no valen”. Una canción que recibe el nombre de la conocida expresión puertorriqueña “guillarse”, que haría referencia a querer ser el mejor, haciéndose pasar por alguien que realmente no es. Aun así, uno de los elementos que más sobresale de esta canción es el videoclip creado por Diana Kunst, la directora madrileña de tan solo veintitrés años que ha trabajado con Madonna, Rosalía, James Blake o A$AP Rocky. Cada fotograma está medido y calculado, demostrándonos cómo las imágenes cuentan historias y definen la vida. Y gracias a los cuadros de obras clásicas, collages, grabados, e imágenes propias del artista que están presentes en el video, son capaces de crear un discurso visual y sonoro.

Por último, el Ep lo cierra “Adelante_ruffdemo2016”, una canción de calidad, pero alejada del toque “especial” que presentan las otras. Bajo una base de synth pop se presenta este tema que era un descarte de su álbum Ídolo (Sony Music, 2017). No porque no tuviera la calidad para estar en ese álbum, sino más bien porque no encajaba. Ahora esta canción ha encontrado el traje perfecto en el que enfundarse. Un tema donde se vuelve a presentar el ego del propio artista, y en conjunto con el Ep, sabe relacionarse a la perfección.

Para Antón, el mundo es su representación, y la forma de hacerlo visible ha sido crear a un personaje artístico como C. Tangana, con sus luces y sus sombras. En este Ep podemos ver una evolución del propio personaje, más íntimo y crítico. Este proyecto de corta duración es una evolución certera que irá ganando más peso según pase el tiempo. Ante esto, solo nos queda mirar para adelante, ver cómo se desarrolla y si los próximos trabajos se asemejan a este. La cosa esta clara, si C. Tangana no existiera, tendríamos que crearlo. Porque como él mismo dice: veo esta generación intentando hacernos los fuertes, negando cualquier tipo de sensibilidad, y me dan ganas de darnos un besito y decirnos que todo va estar bien.

