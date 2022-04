‘Arthur Lee. Esplendor y decadencia de Love’ de Barney Hoskyns (Contra)

Después de publicar en nuestro país el imprescindible y casi enciclopédico ‘Hotel California: Cantautores y vaqueros cocainómanos en Laurel Canyon’ (Contra, 21), la editorial catalana Contra se decanta por otro título del periodista Barney Hoskyns, sumando así una nueva referencia a su interesantísimo catálogo de libros de temática musical. Se trata del presente ‘Arthur Lee. Esplendor y decadencia de Love’ (Contra, 22), en el que Hoskyns necesita apenas ciento cincuenta páginas para escudriñar los entresijos de esa personalidad, a todas luces compleja, enrevesada y contradictoria, de una figura tan intensificada con el paso del tiempo como es la de Arthur Lee.

La sombra del vocalista de Love ha ido creciendo paulatinamente, como influencia reconocida a los cuatro vientos pero también en forma de mito totémico en torno al que levantar no pocos tópicos y leyendas. Es ahí, apuntando a ese peliagudo periplo en torno al artista y a los propios Love, en donde el autor centra su repaso por la trayectoria de aquel grupo inexcusable de los sesenta que en solo año y medio entregó el homónimo‘Love’ (Elektra, 66), ‘Da Capo’ (Elektra, 96) y, ante todo, ese ‘Forever Changes’ (Elektra, 67) que continúa apareciendo en todos los listados con los mejores discos de la historia. Mediante la recuperación de declaraciones de archivo y tras algunos encuentros (nada sencillos) que Hoskyns mantuvo con el propio Lee y otros interlocutores como Bryan MacLean (guitarrista, vocalista ocasional y co-compositor en Love), el escritor completa un perfil certero, forzosamente poliédrico y profundo de Arthur Lee. Al mismo tiempo y de forma paralela, se esfuerza en repasar la accidentada trayectoria de un grupo como Love, que tuvo todo de cara para triunfar pero que terminó auto-boicoteándose en beneficio, por ejemplo, de sus compañeros en el sello Elektra The Doors. No en vano y de algún modo, el combo cabe entenderse como el reverso tenebroso de ese verano del amor, sobre todo si se admite como prueba las innumerables andanzas del grupo y el continuo descenso a los infiernos (adicciones incluidas) de Lee.

El volumen también analiza el rocambolesco encarcelamiento de Lee, así como su fallecimiento un 3 de agosto de 2006; y dado que el libro se publicó originalmente cuando su protagonista aún vivía –para la colección Mojo Heroes de la prestigiosa revista británica–, el autor ha tenido a bien incluir un epilogo adicional exclusivo para esta edición.‘Arthur Lee. Esplendor y decadencia de Love’ es, en definitiva, un documento esclarecedor acerca de un tipo autoritario, confuso e intimidante, perdido entre su carisma y aptitudes innatas y la desconfianza que pareció regir toda su existencia. Un músico de extremos que sin duda aprovechó la oportunidad que ofrecía el momento, pero solo como piedra angular desde la que pulir y compartir el gran talento del que era poseedor.

Puedes comprar ‘Arthur Lee. Esplendor y decadencia de Love’ de Barney Hoskyns en la web de Contra.