Spoon tendrán nuevo EP en junio, escucha un tema

El 13 de junio llega Memory Dust, un nuevo EP De Spoon que presenta tres nuevas grabaciones del grupo: «Sugar Babies» y «Silver Girl», junto con una versión de «She’s Fine, She’s Mine» de Bo Diddley.

Estas pistas no son caras B. Las grabaciones se iniciaron durante las sesiones para el que fue su último trabajo, pero quedaron incompletas. Después del lanzamiento del álbum y tras una intensa gira, la banda retomó los bocetos con renovada energía y una perspectiva fresca. Las canciones completas conservan el carácter del mismo, con un estilo de rock ‘n roll tocado en tiempo real, pero se extienden hipnóticamente. P

A principios de 2022 Spoon lanzaba Lucifer on the Sofa (Matador / Popstock!), un álbum impresionante lleno de intensidad e intimidad en el que la banda de Austin dio un nuevo golpe de contundencia rock a su impecable carrera. Los norteamericanos cerraban el año con su contraparte, Lucifer on the Moon, una reimaginación completa del décimo álbum de la banda creada por el fundador de On-U Sound e ícono del dub británico, Adrian Sherwood.

En junio, Spoon acompañará a The Black Keys en su gira por el Reino Unido, Francia y Alemania. Además, el 7 de julio, se presentará en el festival Mad Cool.

Escucha ‘Sugar Babies’ de Spoon

Foto Spoon: Pooneh Ghana