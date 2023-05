Así fue el regreso a los escenarios de Siouxsie

La vuelta de Siouxsie a los escenarios ha sido una de las noticias más comentadas de este 2023. La legendaria reina del post-punk que llegará en los próximos meses a nuestro país para actuar en Las Noches del Botánico y el festival malagueño Cala Mijas, arrancaba su tour hace pocas horas.

La artista que siempre será recordada como la líder de Siouxsie & The Banshees, aunque igualmente pasará a la historia por su papel en The Creatures o por su breve carrera en solitario y diversas colaboraciones, ha sido influencia en multitud de artistas de The Cure y Joy Division a los contemporáneos Savages, LCD Soundsystem, Interpol o Garbage (quienes acaban de versionar «Cities In Dust«), sin olvidar a Parálisis Permanente, Alaska y demás.

Ayer 3 de mayo llegaba la primera cita de la artista sobre un escenario diez años después. Había expectación por su energía, el tiempo pasa para todos, y por las canciones que abordaría en su presentación. Te contamos cómo fue su presentación en la sala Ancienne Belgique de Bruselas. Interpretó diecisiete canciones, once de las cuales eran esperados temas de Siouxsie and the Banshees, aunque realmente serían trece si contamos sus populares versiones del «Dear Prudence» de The Beatles y «The Passenger» de Iggy Pop. También rescató «But Not Them» de The Creatures y los otros tres temas («Into a Swan Here», «Comes That Day» y «Loveless») de Mantaray, un disco que estuvo presentando en doblete en nuestro país en FIB 2008 y el efímero Saturday Night Fiber madrileño.

Te dejamos con unos vídeos de la actuación:

Estas fueron las canciones interpretadas por Siouxsie

Night Shift

Arabian Knights

Here Comes That Day

Kiss Them for Me

Dear Prudence

Face to Face

Loveless

Land’s End

Cities in Dust

But Not Them

Sin in My Heart

Christine

Happy House

Into a Swan

Spellbound

BIS:

Peek-A-Boo

The Passenger

Escucha el especial Siouxsie, la diosa del post-punk

En Spotify