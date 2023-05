Maita – Loneliness (Kill Rock Stars)

No es habitual que un grupo o artista vuelva a grabar sus propias canciones, aunque sí que ha habido casos en la historia. Sin embargo, casi siempre se trata de regrabaciones por problemas de derechos (como recientemente Taylor Swift) o para poner al día viejos éxitos que han vuelto a estar de moda. Lo que no es nada frecuente es que se vuelva a grabar un disco que apenas cuenta con un año de vida y que se publique con otro nombre. Es lo que ha hecho Maria Maita-Keppeler, cantante y compositora norteamericana, con su disco de 2022 I Just Want To Be Wild For You.

Por algún motivo, casi inmediatamente después de publicar el mencionado álbum Maita sintió la necesidad de darles una vuelta a las canciones y grabarlas en formato acústico. Lo del famoso giro de 360 grados, que se usa de forma errónea porque deja las cosas tal como estaban, tiene aquí sin embargo todo el sentido del mundo. ¿El motivo? Las canciones de este Loneliness han sido regrabadas en acústico, a solas Maita con su guitarra, para publicarlas tal como fueron concebidas inicialmente. Al menos de una manera lo más cercana posible a como surgieron de su guitarra.

El resultado es un bonito disco de folk reflexivo y sencillo que, posiblemente, para ser mejor apreciado debería ser escuchado después de las versiones “originales”. Canciones como la primera parte de “You sure can kill a Sunday” o “Honey, have I lost it all?” pierden su pegada pop pero, a cambio, ganan en sensibilidad y capacidad de trasladar al oyente a otra época y lugar. La artista de Portland muestra así sus composiciones, desnudas y desvalidas, para que sean juzgadas, casi mejor disfrutadas, sin artificios que distraigan la atención. Hay que estar segura de este puñado de canciones para exponerlas así, y más apenas meses después de sacarlas en su formato anterior. Muy segura, o poco contenta con el resultado. Sea como sea, vale la pena perderse por unos minutos en este bello y verde prado habitado por los sonidos que Maita le extrae a su guitarra y a una voz ensoñadora.

