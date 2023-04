Garbage versionan a Siouxsie & The Banshees en su nuevo EP

Garbage ha lanzado su EP Witness to Your Love en plataformas digitales a propósito del Record Store Day. Esta nueva entrega de los norteamericanos incluye la canción homónima, que fue una rareza de 2008, así como dos pistas inéditas de las sesiones del álbum de 2021, No Gods, No Masters. Pero lo verdaderamente interesante es su versión del clásico de Siouxsie and the Banshees, «Cities in Dust».

«Cities in Dust» fue el sencillo principal del séptimo álbum de estudio de Siouxsie and the Banshees, Tinderbox (1986). Si bien Garbage se mantuvo fiel a la versión original, destacan las guitarras y la percusión, y Shirley Manson aporta su propio estilo vocal con notas altas.

Escucha ‘Cities in Dust’ de Garbage

Escucha el EP ‘Witness to Your Love’ de Garbage