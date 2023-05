Yo La Tengo (The Music Station) Madrid 02/05/23

Me quedaría a vivir en un concierto de Yo La Tengo. Habitan su propio mundo, ajenos a tendencias y estilos, lo que les permite convertir cada una de sus presentaciones en una experiencia sonora única que transitando por su amplia discografía, es capaz tanto de mecernos con su delicado preciosismo, como de sacudirnos con las distorsiones más elevadas.

Ira Kaplan, Georgia Hubley y James McNew llevan más de tres décadas (los dos primeros empezaron antes) conformando un sólido conjunto en directo que mientras está sobre las tablas, disfruta de la interpretación yendo siempre un paso más allá, buscando diferentes sonidos, texturas y jugando con el volumen. Comparten voces, alternan sus instrumentos principales con los teclados o la percusión, y mientras su sólida base rítmica funciona como un reloj, es Kaplan quien se aventura a la improvisación llenando cada una de las canciones de matices y detalles que van mutando de show en show. Pocas cosas tan reconfortantes como perderse en sus armonías o como transitar los distintas caminos que pueden brotar de una conocida pieza.

Su nueva visita a propósito del notable This Stupid World (Matador, 2023) se estructura en dos sets de aproximadamente una hora, con un descanso de quince minutos en el medio. El primero de ellos, de tono más reposado, se centró en esta última entrega, abriendo con el tema que le da título y haciendo igualmente parada en la hipnótica «Tonight’s Episode», la bonita «Aselestine» y una atmosférica «Miles Away» como cierre. Solo «Sinatra Drive Breakdown» dejó espacio al ruidismo que nos esperaría en la segunda parte, ahondando en los guitarrazos y perdiéndose en ellos de una manera brillante. Junto a estas, la naif «Ashes» con la voz de Georgia, quien compartía teclados con su marido que a cada poco se levantaba hierático y golpeaba el platillo para acompañar con la percusión; la velvetiana «I’ll Be Around», la nocturna «Last Days of Disco» que nos mecía con su slide y los toques jazzys y acústicos de «The Ballad of Red Buckets».

Tras el descanso llegó el segundo set abriendo a lo grande, con esa enérgica «Cherry Chapstick» que daba paso a una hora musculosa en la que lo mismo cabalgaban sobre «For You Too», que se ponían en modo soul en una «Mr. Tough» para lucimiento de James McNew. Nos rompieron el corazón con las gemas «Autumn Sweater» y «Sugarcube», y se marcaron la versión rockera de una «Today Is the Day» que fue otro de los momentos para no olvidar.

No faltó la magia de «Big Day Coming» ni el alargado broche de «Blue Line Swinger», primera parada en Electr-O-Pura (1995) al que regresaron con «Decora», ya en el bis. Se despidieron con dos covers, «This Is Where I Belong» de The Kinks y como no podía ser de otra forma, con «I Found A Reason» de The Velvet Underground. Y es que así me he imaginado siempre a Yo La Tengo, como una reencarnación de Reed, Cale y compañía pero sin el toque arty, ni la pose. Derrochando la sencillez y humildad de la gente corriente alejada de los focos, en ese lugar que les hace únicos.

Fotos Yo La Tengo: Blanca Orcasitas