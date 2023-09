Así queda el cartel completo de AMFest Encobert

El AMFest, festival de músicas experimentales, enérgicas, incómodas, contemporáneas y ruidosas que cumple 10 años en 2023, se reinventa este año y presenta AMFest Encobert, una programación de 13 propuestas en 3 salas de L’Hospitalet de Llobregat.

La presencia de los belgas Brutus, que repiten tras su actuación en 2019 para presentar el tremendo «Unison Life«, de los norteamericanos This Will Destroy You, por primera vez en España en 15 años, de la japonesa Haru Nemuri, con su neo punk imprevisible y adictivo, o de los alemanes The Ocean, presentando su nuevo trabajo, encabezan una edición diferente a lo que el festival nos tiene acostumbrados pero que no abandona sus postulados originales: calidad, riesgo y la experiencia de vivir un festival dónde la música es el centro de todo.

Por ello, se redobla la apuesta por propuestas locales. Los Sara Fontan presentarán su primer disco «Queda Pendiente«, repitiendo visita al festival. Los Manises y Lys Morke nos visitan en la fiesta de presentación y el sábado, nos vamos a El Pumarejo, refugio cultural de la ciudad, a presentar 4 bandas (Distant Shores, Puput, Santacreu y Zarza) en horario vermut y nos despediremos de L’Encobert con nuestros amigos Za! y su show: «2 baterías, 2 guitarras, 1000 versiones… y un bingo!».

Tras acoger a más de 6.000 seguidores en su edición de 2022, AMFest Encobert es una reinvención necesaria debido a la compleja situación de la contratación de artistas en la actualidad. El festival no quiere ser participe de una peligrosa tendencia que deja a los festivales pequeños / medianos en una situación de desprotección como comunicaron al confirmar que no habría nueva edición.

Toma nota del ciclo:

Jueves 12 – 20:30h

LOS MANISES + LYS MORKE

Espai Zowie / The Garage

Viernes 13 – 19:00h

BRUTUS (Bel) + HARU NEMURI (Jp) + LOS SARA FONTAN

Sala Salamandra

Sábado 14 – 12:00h

DISTANT SHORES + PUPUT + SANTACREU + ZARZA

El Pumarejo

Sábado 14 – 18:30h

THE OCEAN (Ger) + THIS WILL DESTROY YOU (USA) + LOST IN KIEV (Fra)

Sala Salamandra

Sábado 14 – 00.00h

ZA! («2 bateries, 2 guitarres, 1000 versions … i un bingo!)

El Pumarejo