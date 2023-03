Astrud Gilberto – Beach Samba (Elemental Music / Universal) – Reedición

El sello Elemental Music Records, en colaboración con Universal Music Group, arranca el año 2023 con un proyecto de reediciones en vinilo de 180 g. de discos de los 60 y 70 que llevaban un tiempo sin tener una reedición en condiciones. Básicamente se trata de discos de R&B, Soul, Funk, Disco, Jazz, Blues, Pop-Rock y Folk, y de sellos como Polydor, Motown, Verve, Impulse, Chess, MGM, A&M, Mercury y Capitol Records, entre otros.

Una de esas reediciones, publicada en enero, es la del disco de Astrud Gilberto, publicado originalmente en 1967, Beach Samba. Aunque no esté entre sus discos más aclamados de la época Verve, se trata de un álbum interesante y apreciable, con unos arreglos espectaculares de Eumir Deodato en colaboración con Don Sebesky. Arreglos exquisitos que arropan la voz de Astrud, de la que no hace falta ya decir demasiado, creando un ambiente relajado y conmovedor. Ciertamente el desarrollo de las canciones se acerca más al lounge o al pop que a la samba que se menciona en el título, pero de todo modos es un placer sumergirse en canciones como “Stay”, que abre el disco marcando ya las líneas maestras del mismo, la deliciosa y calmadamente festiva “The face I love” o la versión del tema de Tim Hardin, “Misty roses”.

Otros puntos calientes del disco son las revisiones de estándares del jazz vocal como “I had the craziest dream”, que en la voz de Astrud Gilberto gana en sensualidad y groove, o “My foolish heart”, en este caso más cercana al original en clave de jazz. Finalmente, se incluyen algunas canciones que, estas sí, pueden evocar más una fiesta de samba al borde del mar. Entre ellas está “Parade (a banda)”, con su banda de metales y vientos tocando una especie de marcha fiestera perfecta para bailar con los pies descalzos mojados por el agua del mar. También en la canción que le da título al disco, “Beach samba”, o en la que lo cierra, “Nao bate o corocao”, podemos encontrar, ahora sí, a la Astrud Gilberto que juguetea con el scat y que nos mece con su bossa nova. Ya va a gusto del oyente si prefiere estas placenteras travesuras vocales o las canciones más pop.

Para el final dejo el emotivo dueto que Astrud realiza junto a su pequeño hijo Marcello, de seis años. Una pieza de folk delicado y con cuidados arreglos que, aunque no sea la mejor canción del álbum, ejerce una magnética atracción sobre el oyente, supongo que más intensa en el caso de quienes tengan hijos o hijas en edad infantil. Una delicia.

En resumidas cuentas, quizás Beach Samba no esté entre lo mejor ni entre lo más representativo de la carrera de Astrud Gilberto, pero se trata de un disco que merecía una reedición en condiciones para disfrutar de su belleza plácida. El álbum se incluye en el libro 1001 Albums You Must Hear Before You Die, lo que, sin ser una absoluta garantía de nada, al menos da cuenta de que estamos ante un disco que merece una oportunidad, y más en esta cuidada reedición con portada desplegable que, aunque no incluye las letras, sí que ofrece nutrida información sobre el álbum y cada una de sus canciones.

Escucha Astrud Gilberto – Beach Samba (Elemental Music / Universal) – Reedición