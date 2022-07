Loop – Sonancy (Reactor / Cooking Vinyl)

Loop emergieron a finales de los ochenta como uno de esos grupos raros en la escena de lo que vendría a ser un preshoegaze. Aunque lo del grupo de Robert Hampson iba más allá, como también se salía de estos márgenes grupos coetáneos a ellos como Spacemen 3 o My Bloody Valentine. Desde las coordenadas de una muralla de sonido bien saturada de pedaleo, riffs desbocados y melodías que hallaban en la abstracción su acoraza valía, Loop dejaron una trilogía de discos impecables. Heaven’s End (1987), Fade Out (1988) y A Gilded Eternity (1989) estarían en un pedestal para todo fan de la psicodelia, el nervio de herencia teutona, y The Stooges, siempre.

Tras un epé en 2015 que pasó con más pena que gloria –Array 1– los ingleses retoman su andadura con banda renovada -solo Hampson se mantiene como miembro original-, y un saturado y herrumbroso sonido que mantiene las constantes vitales en perfecto estado. Los primeros compases de la pieza que inaugura este Sonancy (Reactor, 2022) ya ponen en alerta al oyente: ritmos motorik, guitarras fibrosas, y una batería que arremete con un compás que taladra el sistema nervioso. “Inferference” es puro Loop, y valida un legado que sigue sonando aventurado.

“Eolian” y “Supra” son piezas de rock que trepana los oídos, y ejemplos remarcables del potencial de la muralla de ruido. Otra herencia confesable es la de Suicide, y en “Fermión” Hampson expande materia grasosa mientras declama sobre una colcha de ritmos repetitivos, tensos y amargos. La distopia según Loop es esto. Después de más de tres décadas sin sacar un discos largo, esto es un comeback que sabe a gloria.

