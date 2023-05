Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra playlist de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Lil Troca – Traición

Mute & Laura Rusos – Grandes amistades

Abel Ibáñez G. – Despiértame

Thirty Seconds To Mars – Stuck

Model Slaves – Renegade

Christine and the Queens – Tears can be so soft

Geese – Mysterious love

Water From Your Eyes – 14

Victorias – Abecedario

Queens of The Stone Age – Emotion sickness

Corizonas – La esencia del mal

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Ombra – El mar

La banda balear Ombra ha publicado esta semana «El mar». La canción es un anticipo del que será el tercer álbum del grupo, Dibujo Libre. Habla del poder de sanación y la paz que el mar ejerce sobre quienes viven cerca. El sencillo se grabó en Diorama Studios por Toni Salva.

Ghouljaboy – Star collider

Ghouljaboy, uno de los valores más en alza de la música independiente, ha publicado esta semana un nuevo sencillo, «Star collider». Un paseo por las estrellas que se constituye como tercer avance del que será su esperado próximo disco, OH NO SYZYGY!, que llegará en junio de la mano de BMG.

Nothing But Thieves – Overcome

Nothing But Thieves anunciaron a principios de año su cuarto álbum de estudio, Dead Club City, con la canción «Welcome to the DCC». Esta semana han dado a conocer un nuevo tema: Overcome. Una historia de evasión que combina épica con nostalgia, y sintetizadores ochenteros con estribillos eufóricos.

Pau Corea – FT8

Pau Corea es un productor y músico valenciano que, tras unos años de minuciosa preparación, se dispone a publicar en breve su primer álbum. Un disco que promete mucho, tras conocer los temas que nos ha ido adelantando. Canciones de suave pop electrónico entre las que está «FT8», su último sencillo que ha visto la luz esta semana.

The Cat Empire – Rock ‘n’ roll

El grupo australiano The Cat Empire publicará su nuevo disco el 25 de agosto. Un álbum que llevará por título Where The Angels Fall. Esta semana han avanzado su segundo sencillo, «Rock ‘n’ Roll’. Una canción que Felix Riebl, líder de la banda, describe como «un nuevo himno» y que combina sin prejuicios toques flamencos con referencias a baladas de pub irlandés.

Tigre y Diamante – Mi problema y yo

Tal como te comentamos en una edición anterior de nuestras canciones de la semana, Tigre y Diamante tienen nuevas canciones que han ido saliendo como sencillo, algunas de las cuales aparecerán en octubre en un álbum que se titulará Actitud Ganadora. Esta semana ha visto la luz un adelanto de su nuevo disco: «Mi problema y yo». Una canción potente y ruidosa pero también contagiosa y tarareable.

¡LO QUE HAY QUE OÍR! TOP 25 MUZIKALIA

