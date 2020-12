Autoría: Contratación de artistas: ¿cómo cobrar una actuación?

Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a Autoría: el podcast de propiedad intelectual para dummies, en el que respondemos a todas vuestras dudas sobre este apasionante mundo de los derechos de autoría, en particular, y la propiedad intelectual, en general.

Podéis dejar vuestras preguntas en legardon.net/contacto y quienes estamos al otro lado, Ainara LeGardon, música y especialista en propiedad intelectual, y quien os habla, Alberto Cortés, responsable del podcast ERA Magazine, trataremos de dar respuesta.

Hoy, Manuel, un autor y artista en solitario, nos hace llegar una cuestión que está relacionada también con tu forma de actuar, Ainara, a ver si le puedes echar una mano. Dice lo siguiente:

“El próximo año, si la situación se ha normalizado, un AR de una discográfica me ha invitado a hacer un showcase en Madrid, para que medios de comunicación y gente del sector puedan acudir a verme actuar. Como soy un artista solista, tengo que pagar al resto de la banda para que toquen conmigo ese día. Mi problema surge al hablar de dinero con ellos. A algunos no les importa y aceptan lo que les dé, pero otros son músicos profesionales y quieren cobrar su caché, lo normal. Mis recursos son escasos y encima soy de Mallorca, lo que implica pagar avión, hotel… y no puedo asumirlo. Ainara, tú que eres también una artista solista, ¿cómo has hecho con el resto de tu banda a lo largo de los años? Supongo que habrás vivido momentos muy diferentes. A mí, como solución, me ha surgido la idea de cederles algún porcentaje pequeño de derechos de autoría. ¿Crees que es una buena idea? ¿Qué me puedes aconsejar? Muchas gracias”.

Esta pregunta de alto voltaje, como dice Ainara, nos han generado otras cuestiones para esclarecer las dudas que tiene nuestro oyente:

¿Cómo lo puede hacer Manuel de la mejor forma posible?

El asunto de que los músicos y músicas no estéis cotizando regularmente, os trae inconvenientes muy serios, ¿no? No contáis con tiempo cotizado en la Seguridad Social, me imagino que las coberturas serán menores…

¿No existe una regulación al respecto, alguna norma o ley que diga cómo hay que hacer la contratación?

¿Y qué forma podéis tener los músicos/as para cobrar conciertos legalmente? ¿Tú cómo lo haces?

La recomendación de esta semana es el informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista, aprobado por unanimidad en el Congreso en septiembre de 2018.

Y no olvidéis que podéis mandar vuestras preguntas sobre propiedad intelectual a legardon.net/contacto. Desde este espacio sonoro intentaremos dar respuestas. Hasta dentro de siete días. Adiós.