Azkena Rock Festival 2024 presenta el cartel de Trashville

Azkena Rock Festival revela el cartel de Trashville con artistas como The Mummies, Les Greene 0 Los Sírex, ofreciendo una programación que funciona como lo haría una sala de conciertos dentro del festival. Trashville es un festival dentro del festival que borra la línea entre el público y el escenario, evocando la esencia del rock & roll en locales íntimos donde se forjó el género. Inspirado en la estética de clubes clandestinos, ofrece un ambiente único donde recala lo mejor del garage, surf, rockabilly y más.

Encabezando el cartel de Trashville 2024 están The Mummies, Les Greene y Los Sírex, a quienes acompañarán las actuaciones de Jo Carley and The Old Dry Skulls, Ghalia Volt, The Bank Robbers, Tiburona, The Kongsmen, Funtasmas, Old Time Spooks, Ukelele Joe y Sus Hula Shakers.

Las sesiones de DJ se prolongarán hasta el amanecer, donde estarán Juan de Pablos y Runaway, Foroazkenarock DJs y Clara Lobo aka DJ Wolf-A, ofreciendo una selección musical variada para satisfacer a un público apasionado y entregado.

Toma nota del cartel completo de Azkena Rock Festival

Jueves 20

JANE’S ADDICTION / TY SEGALL / TARQUE & LA ASOCIACIÓN DEL RIFF / BONAFIDE / WHISPERING SONS / BRIGADE LOCO / TXOPET…

Trashville: LOS SIREX / UKELELE JOE Y SUS HULA SHAKERS / OLD TIME SPOOKS / ELOY R.B.

Viernes 21

QUEENS OF THE STONE AGE / L7 plays “Bricks Are Heavy” / ARDE BOGOTÁ / DEMOLITION 23. / REDD KROSS / THE RAIN PARADE / THE REAL MCKENZIES / LA PERRA BLANCO / THE BLACK HALOS / DEA MATRONA / EZPALAK…

Trashville: LES GREENE / JO CARLEY & THE OLD DRY SKULLS / GHALIA VOLT / THE KONGSMEN / JUAN DE PABLOS Y SUS ALUMNOS RUNAWAY / LA GUERRERO / CLARA LOBO AKA DJ WOLF-A / SR. LOBO

Sábado 22

BAND OF HORSES / SHERYL CROW / MAVIS STAPLES / WARREN HAYNES BAND / GLEN HANSARD / ST. PAUL & THE BROKEN BONES / ALL THEM WITCHES / PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS / THE DETROIT COBRAS / LENDAKARIS MUERTOS / THE PLEASURE FUCKERS / PIL.T. / MOONSHINE WAGON / ENTROPÍA…

Trashville: THE MUMMIES / TIBURONA / FUNTASMAS / THE BANK ROBBERS / FOROAZKENAROCK DJS / PEP TONES / IKER DISCOFAGIA / AK PINTXADISCOS

Abonos para Azkena Rock Festival

Bonos:

Bono: 175€

Bono Gaztea (precio reducido para jóvenes de 15 a 23 años incluidos): 100€

Entradas de día:

Jueves: 50€

Viernes: 75€

Sábado: 75€

Venta: azkenarockfestival.com