Azkena Rock Festival suma a The Pretenders e Incubus, entre otros

Azkena Rock Festival aviva la llama sumando nuevos artistas y presentando su cartel por días. El ya clásico recinto de Mendizabala y las calles de la Green Capital, Vitoria-Gasteiz, acogerán su edición número 21 los días 15, 16 y 17 de junio de 2023, una cita imprescindible con el rock que gana más fieles en cada edición.

Hoy se añaden nuevos argumentos para no perderse el festival con las incorporaciones de un mito de la altura de The Pretenders, los indispensables del rock alternativo Incubus, una de las formaciones más exitosas del hard rock, Alter Bridge, nombres clásicos del punk como The Undertones o Lydia Lunch, la explosiva blueswoman Ana Popovic, bandas jóvenes y nunca vistas en el estado como los norteamericanos The Nude Party o la banda del hijo de Slash, S8nt Elecktric, o una nueva superbanda de rock’n’roll clásico (con nada menos que Leiva tocando la batería), The Guapos, entre otros. Por otro lado, Queensrÿche ha tenido que cancelar su gira europea por problemas logísticos, incluyendo ARF, que hoy presenta su distribución de artistas en cada una de sus tres jornadas.

Jueves 15 Junio

Rancid, El Drogas (Barricada – 40º) – Steve Earle – Liher – Lydia Lunch Retrovirus – Monster Magnet – Os Mutantes…

Viernes 16 Junio

The Pretenders – Incubus – Bones Of Minerva – Calexico – Earthless – The Guapos – Gwar – Matchbox – Pasadena – S8nt Elektric – The Undertones…

Sábado 17

Iggy Pop – Lucinda Williams – Alter Bridge – The Bevis Frond – Brigade Loco – Ezpalak – Jim Jones All Stars – Lucero – Melvins – The Nude Party – Ana Popovic – Nat Simons & Cherie Currie…

Abonos para Azkena Rock Festival

El precio promocional del bono permanecerá en vigor hasta el martes 27 de diciembre a las 23:59h y las entradas de día estarán a la venta a partir de mañana a las 9:00 horas en azkenarockfestival.com y seetickets.com/es.