Bauhaus retomarán su gira en 2022, Daniel Ash anuncia nuevo proyecto

Bauhaus volvían a la vida a finales de 2019 y anunciaban una amplia gira en 2020 que tuvo que ser cancelada por el COVID. Los padres del rock gótico ya han confirmado que retomarán sus planes en 2022.

Su guitarrista, Daniel Ash, con una amplia carrera en solitario y aparte de miembro fundador de Bauhaus responsable de notables proyectos como Love & Rockets y Tones On Tail, montó una efímera banda autotributo en la que interpretaba viejos temas. Ellos eran Poptone (con Kevin Haskins y su hija Diva Dompe).

La cuarentena ha activado la creatividad del músico británico que ha montado un nuevo proyecto musical que nace con el nombre de Ashes and Diamonds, una colaboración con el bajista de Sade, Paul Denman, y el baterista de PiL, Bruce Smith (The Slits, The Pop Group). Está previsto que lancen álbum este año y tocar en directo cuando se levanten las restricciones.

De momento tendremos que escuchar para escuchar su resultado. Mientras, recordemos uno de los últimos singles de Daniel Ash hasta la fecha, “Flame On”.