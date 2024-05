Isobel Campbell adelantan otra cancion, ‘Dopamine’

Isobel Campbell regresa con Bow To Love, que será publicado el próximo 14 de junio a través de Cooking Vinyl del que comenta: «trata sobre lo que todos estamos haciendo en este momento, y mi respuesta a eso y mi vida como un microcosmos dentro de eso. Creo que hay una cita de Un curso de milagros que dice: ‘El amor hace surgir todo lo que es diferente a sí mismo con el propósito de sanar y liberar’. Tal vez estas cosas horribles están surgiendo y saliendo para que podamos deshacernos de ellas y las cosas puedan ser mejores».

La cantante escocesa anuncia su primer disco en cuatro años, tras There Is No Other (2020) y una década de problemas con su compañía en la que la que fuera parte importante de Belle & Sebastian llevaba sin dar señales de vida desde que en 2010 lanzara junto a Mark Lanegan aquél Hawk, su tercera obra conjunta. También la vimos en una fugaz aparición en Damage And Joy (2017) de The Jesus & Mary Chain haciendo coros en dos de sus temas.

Hoy descubrimos otra de sus canciones, “Dopamine”, de la que comenta: “La dopamina actúa en áreas del cerebro para generar sensaciones de placer y satisfacción. A menudo se la llama la hormona de la felicidad y produce sensaciones de bienestar. Encuentro el cerebro humano absolutamente fascinante y en los últimos años he estado en una búsqueda para descubrir lo que potencialmente puede traer y brindar paz y alegría duraderas. ¡El título también hace referencia a juegos de palabras literales!».

Escucha ‘Dopamine’ de Isobel Campbell