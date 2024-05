John Cale avanza la amenazadora ‘Shark-Shark’

John Cale está de vuelta con POPtical Illusion, que saldrá el 14 de junio a través de Domino. El legendario músico vuelve a la actualidad apenas un año después de su interesante disco MERCY,

Si el anterior era un trabajo coral lleno de colaboradores, en este prescinde del ilustre elenco para adentrarse casi en solitario en laberintos de sintetizadores y samples, órganos y pianos, con palabras que, en lo que respecta a Cale, constituyen una especie de esperanza arremolinada, una sabia insistencia en que el cambio aún es posible. Producido por Cale y su compañera artística desde hace mucho tiempo, Nita Scott, en su estudio de Los Ángeles, POPtical Illusion es la obra de alguien que intenta mirar hacia el futuro, exactamente como siempre ha hecho el que fuera parte importante de los primeros The Velvet Underground.

Tras «How We See The Light«, llega «Shark-Shark» es un tema de heavy dance ligeramente amenazador, pero totalmente delicioso. En el vídeo, Cale vuelve a colaborar con la directora Abigail Portner.

El músico comenta: «A veces escribes una canción sólo por un estado de ánimo. «Shark-Shark» tiene dos versiones, ambas un guiño a la búsqueda del humor en la música. Cuando sientes demasiado el mundo real, la mejor distracción es algo que te ponga una sonrisa en la cara. No sé cómo Abby y su equipo mantuvieron este rodaje: ¡ser ‘poco serios’ fue muy divertido!».

Sobre el vídeo, Portner afirma: «Cuando escuché esta canción por primera vez, lo primero que me impresionó fue esa sensación de caos suave, un caos que no es peligroso, sino un jugueteo propio de una fiesta de pijamas o de una comedia de los ochenta. El verano pasado estuve en Oslo con John y saqué un montón de fotos del grupo en el Museo Nacional, en la sala de los bustos, con un aspecto muy austero y frío. Se me ocurrió la idea de que si el caos de esta canción eran esculturas que cobraban vida y rompían todas las reglas. El concepto de tomar algo como el Museo Nacional o el Lago de los Cisnes y que el propio arte le diera la vuelta me pareció adecuado para esta canción».

Foto: Madeline McManus