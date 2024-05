Orcas (Irisarri & Pioulard) están de vuelta, y lo anuncian con una versión de Under The Milky Way de The Church. Se repasan sus dos álbumes y las versiones de Broadcast y la inencontrable de My Bloody Valentine, y el último trabajo en solitario de Benoît Pioulard.

Además, otros sonidos catedralicios con Lluch, MJ Guider, Maria W Horn y el terror escandinavo, y Djondo.