Belako presentará ‘Plastic Drama’ en Bilbao, Madrid y Barcelona

Ya queda muy poco para el estreno del tan esperado cuarto disco de Belako. ‘Plastic Drama’, del que ya conocemos varios singles adelanto. Para celebrarlo, las de Mungia nos han preparado un tour presentación muy especial con conciertos en Bilbao, Barcelona y Madrid donde podremos disfrutar del mejor rock nacional en directo de la forma más segura posible.

Ya nos sorprendieron a principios de verano con su exitosa gira por autocines, siendo uno de los primeros grupos nacionales en atreverse a improvisar escenarios después de un trimestre de pausa musical. Un auto-tour con el que dieron a sus fans la oportunidad de escuchar el nuevo disco en vivo antes de su lanzamiento, en un entorno seguro en el que se podía mantener la distancia de seguridad.

Ahora, Belako quiere que acabemos este verano tan raro de una forma bonita, y nos proponen tres conciertos en:

27 de agosto – BILBAO

Euskalduna Jauregia ENTRADAS

28 de agosto – BARCELONA

Nits el Fórum – Parque del Fórum ENTRADAS

30 de agosto – MADRID

Sala La Riviera ENTRADAS

Plastic Drama’ ha consolidado a Belako como la banda de rock independiente más internacional de nuestro país. Sus primeros 5 temas de adelantos han sido designados como canciones de la semana en NME, The Line Of Best Fit, El Universal… y han logrado su inclusión en el main stage del emblemático Festival Reading & Leeds 2020. La primera banda estatal que lo había conseguido.

Este también es uno de sus trabajos más críticos y reivindicativos hasta el momento. Un proyecto autoproducido con doble moral que por una parte reflexiona sobre la incidencia humana en las catástrofes sociales y medioambientales de la última década; y por otra, reconoce la hipocresía de la crítica formulada desde un punto de vista privilegiado, a través de las redes sociales y fuera de ellas, con la libertad concedida por las máscaras con las que ocultamos nuestra verdadera cara. Tal y como menciona la banda: ‘Plastic Drama’ “busca el verdadero significado de las cosas en un mundo que traduce todo en líneas de ensamblaje, fabricación y explotación de seres vivos. Se trata de la dura realidad a la que se enfrenta nuestra generación y el único buen uso de la nueva tecnología, que es la capacidad de correr la voz y llamar a la acción. El título del álbum tiene otro mensaje, ya que también nos recuerda los problemas del primer mundo del que estamos tan ansiosos por quejarnos. Solo podemos esperar un legado humano más responsable”.