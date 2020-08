Julia Holter comparte una versión Fleetwood Mac

Julia Holter se complace en compartir su hipnotizante versión de la canción de Fleetwood Mac, “Gold Dust Woman” ya disponible en todas las plataformas, desde su creación en 2012. Grabada después del lanzamiento de Ekstasis, la versión de Holter del clásico de Stevie Nicks agrega una capa celestial de lucidez.

Holter dice esto sobre la versión: “Siempre quise hacer oficial esta versión. La grabé en casa para un especial de la revista Mojo sobre Fleetwood Mac en 2012. La vibración oscura y propulsora de esta canción fue atractiva y creo que la energía cruda de mi grabación captura un momento emocionante en el tiempo para mí, en el que estaba a punto de comenzar a hacer giras, tocando mi propia música por primera vez “.

Julia Holter, recientemente, compuso la banda sonora de la película Never Rarely Then Always, ya disponible y su quinto álbum de estudio Aviary fue lanzado en octubre de 2018.