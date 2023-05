Belgrado + Diavol Strâin (Sala El Sol) Madrid 27/05/23

Siempre he apreciado mucho a las bandas que se toman en serio la puesta en escena. No me vale eso del “normcore” y salir a un escenario como el que va a la oficina a llevar unos informes. En eso las chilenas Diavol Strâin ya tenían un punto ganado. Y es que Ignacia (guitarra y coros) y Lau (bajo y voz solista) invierten su tiempo en sus maquillajes y look, para hacer de sus conciertos una experiencia más allá de lo sonoro.

La promotora madrileña Indypendientes, capitaneada por Rafael de Arcos, ha sido la primera en traernos a las de Valparaíso a España, todo un acierto por el cual le estaremos siempre agradecidos.

Diavol Strâin llevan trabajando duro desde el 2015 y ya han logrado tejer una serie de contactos, que las ha permitido girar por medio mundo, hasta atraer la atención de Jenn Govola y su prestigiosa radio KEXP y sus lives. Muy aconsejable el visionado de su directo en este canal.

Puntuales sobre el horario marcado salían al escenario el dúo chileno y rápidamente nos dábamos cuenta de su bagaje musical en directo, al disfrutar de sus canciones cuidadosamente trabajadas y sus cambios de ritmos muy bien hilvanados con las baterías pregrabadas. “Caída libre”, “Puerta al crematorio” y “En las tinieblas inmóviles” fueron los tres primeros trallazos que hubieran sido más disfrutables con un sonido mejorable, si bien es verdad que poco a poco fue mejorando, y sirvieron para ponernos en antecedentes de lo que venía.

Agradeciendo en todo momento a los fans, sala y a Indypendientes por todo, fue transcurriendo un acertadísimo e intenso set plagado de temas tan “dark” como disfrutables. Con especial mención a sus hits: “El reflejo de mi muerte”, o “El ansia”.

Ya en la recta final y sabedoras de que el tiempo apremiaba fueron empalmando los últimos temas: “Ylak”, la celebrada “Todo el caos habita aquí”, o “Inferno”. Impecables e impactantes. Hay que seguirlas ya.

Llegaba la hora de Belgrado, la banda afincada en Barcelona, aunque ninguno de los componentes sea realmente de allí, como la cantante Patrycja Proniewska se encargaba de comentarnos. Belgrado son un cuarteto multicultural compuesto por: Jonathan (baterías y ritmos) Louis (bajo) Fergu (guitarra y sintetizadores) y la mencionada Patrycja, que no paran de girar por toda Europa, donde su trabajo tiene un gran predicamento.

Comenzando en sus orígenes como banda de post-punk crudo, su sonido y estilo ha ido evolucionando de manera natural y nada forzada – sin perder el foco en sus orígenes – hasta un estilo de synth pop rock muy sofisticado. Los que hayan disfrutado a la banda en directo a lo largo de los años, se darán cuenta de esta progresión.

Así, su concierto, ya con una sala rozando el lleno, fue totalmente cantado en polaco y muy basado en sus últimas grabaciones, tocando casi entero el excelente Intra Apogeum (La vida es un mus 2023).

La verdad es que en directo la sola presencia de Patrycja Proniewska en el escenario, sin desmerecer el trabajo de sus compañeros, es toda una garantía de espectáculo. No para de moverse y bailar, al tiempo que canta perfectamente cada uno de los temas. Todavía somos algunos los que nos preguntamos cómo lo hace. Algunos temas como: “Boixar”, “Nie Zaponmne”, o “Tu i Teraz” hicieron bailar a grandes saltos a una nutrida legión de fans que se sabían las canciones al dedillo, sí; en polaco. Uno de los cúlmenes de la actuación fue cuando Patrycja se lanzó al público y estuvo cantando y bailando entre los presentes, imprimiendo esa energía tan característica.

Corto y concentrado set (suponemos que por las exigencias de los horarios en fin de semana) de una formación ya consolidada, que cosecha muchos más éxitos en otros países que en España; y es que solo hay que ver las fechas y lugares de sus giras para saber esto. Deberíamos disfrutar de Belgrado más a menudo por aquí.

Fotos Belgrado + Diavol Strâin: Fernando del Río

