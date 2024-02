Los Planetas estarán en el Galaxy Sound de Málaga

Como te contábamos hace algunas semanas los próximos 16, 17 y 18 de mayo llega la primera edición de Galaxy Sound, un nuevo festival que llegará al Auditorio Municipal Cortijo de Torres de Málaga.

Evento en el que hoy se suman Los Planetas celebrando el 30 aniversario de su álbum debut ‘Super 8‘ y que se completa con otros artistas destacados como Rulo y la Contrabanda, Sidonie, Las Dianas y Fuzzz by Dj Nano, quienes se unirán a los ya confirmados como Arde Bogotá, Crystal Fighters, Sen Senra, Rufus T. Firefly, Sienna, Sarria, We Are Not Dj’s y Carmesí, entre otros.

Entradas para Galaxy Sound

Las entradas ya están disponibles en enterticket.es.