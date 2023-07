Big Thief graban en estudio uno de sus temas más celebrados

Big Thief sorprende con «Vampire Empire», una canción que ha levantado pasiones entre sus fans durante sus últimas presentaciones en vivo que no hace mucho pasaron por nuestro país, a pesar de no estar incluida en su último álbum, Dragon New Warm Mountain I Believe in You (4AD / Popstock!).

El grupo ha anunciado que formará parte de un próximo 7″ que contendrá las canciones «Vampire Empire» / «Born For Loving You», programado para ser lanzado el 20 de octubre.

Grabado y producido por Dom Monks en Guissona, Teatre de cal Eril Studio, durante una gira reciente,»Vampire Empire» aborda la hermosa complejidad de la identidad de género y la ruptura de ciclos internos destructivos.

Adrianne Lenker comenta sobre la canción: “Para mí, se trata de liberarnos de patrones internos tóxicos, dejando atrás el imperio de los drenajes de energía que oscurecen nuestra esencia pura. Aprender qué son los límites saludables y encontrar el poder para implementarlos, todo con la idea de dar y recibir amor inquebrantable e infinito, tanto hacia nuestro interior como hacia el mundo exterior”. Este inspirador mensaje refleja la profunda emotividad que Big Thief siempre ha sabido plasmar en su música.

Escucha ‘Vampire Empire’ de Big Thief