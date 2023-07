Slowdive avanzan otra canción nueva, ‘Skin in the Game’

Slowdive regresan con nuevo disco seis años después de su resurrección. Después de su disolución en 1995, sus miembros se embarcaron en proyectos tan recordados como Mojave 3. Sin embargo, en 2014 sorprendieron a sus fans con su reunión y el lanzamiento de un nuevo álbum homónimo en 2017. Acogimos su vuelta con entusiasmo y el disco demostró que conservaban su capacidad seguir emocionándonos regresando con acierto a sus raíces.

Tras su primer avance, «Kisses«, llega un nuevo tema llamado «Skin in the Game» de su próximo álbum Everything Is Alive, que saldrá el 1 de septiembre bajo el sello Dead Oceans. Un tema brumoso y melancólico, con la radiante voz de Neil Halstead abriendo camino.

El disco contiene la dualidad del lenguaje interno familiar de Slowdive mezclado con la exaltación de nuevos comienzos. Seis años después de su monumental regreso con su álbum homónimo, el quinto álbum de Slowdive comenzó cuando Halstead originalmente lo concibió como un «disco electrónico más minimalista». Sin embargo, el grupo se inclinó colectivamente hacia sus característicos y reverberantes guitarras, aunque ese primer concepto se filtró en las composiciones finales. «Como banda, cuando todos estamos contentos con ello, generalmente eso se convierte en el material más fuerte. Siempre hemos venido de direcciones ligeramente diferentes, y las mejores partes son donde todos nos encontramos en el medio», dice Halstead.

Everything Is Alive abarca paisajes sonoros psicodélicos, elementos electrónicos pulsantes de los años 80 y viajes inspirados en John Cale. Dedicado a la madre de Goswell y al padre de Scott, quienes fallecieron en 2020, es una exploración de la naturaleza brillante de la vida y los puntos universales de conexión dentro de ella. «Hubo algunos cambios profundos para algunos de nosotros personalmente», dice Goswell. Esos puntos de inflexión se reflejan en el tenor emocional de múltiples capas de la música de Slowdive; «Everything Is Alive» está cargado de experiencia, pero cada nota está equilibrada, sabia y necesariamente llena de esperanza. Su alquimia única encarna sutilmente tanto la tristeza como la gratitud, la serenidad y el alivio.

Slowdive ha lanzado esta semana su Discord oficial. Es el primer Discord oficial de shoegaze lanzado en colaboración con la plataforma, y comenzó con una vista previa exclusiva de esta nueva canción y su vídeo.

Escucha ‘Skin in the Game’ de Slowdive