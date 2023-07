Billie Eilish estrena canción para la película de Barbie

Han pasado dos año desde que Billie Eilish publicara su segundo disco, Happier Than Ever (Darkroom / Interscope Records), en el que la artista angelina canalizaba, de nuevo -y con más aspereza si cabe- el sinsentido del éxito, ese espejismo que parece que se adapta a los tiempos a golpe de talonario y risas enlatadas

Ahora estrena «What Was I Made For?» [From The Motion Picture «Barbie»] (Darkroom/Interscope Records),película escrita y dirigida por Greta Gerwig, con Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken, respectivamente.

«What Was I Made For?» fue compuesta específicamente para la película por Billie Eilish y su hermano y habitual colaborador FINNEAS, quien produjo la canción en su estudio casero en Los Ángeles. Una pieza íntima y conmovedora que sirve como fondo sonoro para momentos clave a lo largo de la película. La canción cuenta con un video musical oficial dirigido por la propia Eilish.

Al crear la canción y el video musical, Billie Eilish ha colaborado estrechamente con el equipo de producción de la película Barbie para capturar la esencia de la historia y transmitir su significado de una manera diferente.

Escucha ‘What Was I Made For?’ de Billie Eilish

Foto: Jack Brigland