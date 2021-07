Billie Marten – Flora Fauna (Fiction / Music As Usual)

Isabella Sophie Tweddle –conocida artísticamente como Billie Marten– es el enésimo miembro de ese club de mujeres que practican indie–pop con sensibilidad, tendencia que en la actualidad resulta muy demandada. Un terreno en el que cada vez es más complicado destacar, precisamente dada la cantidad de artistas que trabajan en coordenadas similares y conforman ese tramo concreto de la escena. Un arma de doble filo, por tanto, que se debate peligrosamente entre la línea que separa la aceptación de la saturación.

Marten tiene a favor el rasgo llamativo que supone su juventud, con veintidós años recién cumplidos y un par de discos –‘Writing Of Blues & Yellows’ (Chess Club, 16) y ‘Feeding Seahorses By Hand’ (Chess Club, 19)– y otros tantos EP’s previos al presente lanzamiento ya en su haber. Esa (inminente) proyección futura, junto con el buen nivel exhibido a lo largo de un total de diez cortes, puntúa en positivo para esta británica de Yorkshire que, al amparo de unas de las portadas más afeadas del año, publica ahora el que es su tercer larga duración. ‘Flora Fauna’ (Fiction, 21) es un buen disco, que no uno excelente, conformado por canciones cumplidoras en contra de las cuales poco se puede argumentar.

Tal es el caso del trío inicial de singles formado por “Garden Of Eden”, “Creature Of Mine” y “Human Replacement”, además de “Ruin”, la preciosa “Liquid Love”, “Kill The Clown”, o la delicada “Aquarium” como cierre. En cualquier caso, la nota media no desata la euforia más allá de las buenas perspectivas futuras que se le presumen a la vocalista, al no presentar elementos distintivos que disparen el asunto. Entre otras cosas, porque esa abundante competencia ya señalada incluye nombres tan interesantes (y en muchos casos afianzados) como los de Laura Marling, Lucy Rose, Angel Olsen, Joan As A Police Woman, Laura Veirs, Loma, Phoebe Bridgers, Laura Gibson, Julien Baker, Natalie Prass o Marika Hackman.

Una ristra de artistas que, en los últimos años, han dejado el listón muy alto, complicando así mismo el despunte definitivo de compañeras de siguiente generación. En cualquier caso, Billie Marten se ha ganado a pulso y con las virtudes incluidas en buena parte de ‘Flora Fauna’ (Fiction, 21), el título real de joven promesa con claras posibilidades de triunfar en los próximos años. El tiempo dirá en qué queda el tema y si el potencial queda certificado o, por el contrario, la inglesa pasa a engrosar las filas de aquellas que terminaron quedándose por el camino.

Escucha Billie Marten – Flora Fauna