Libro: Chris Heath – Pet Shop Boys, literalmente (Contra) 

El presente lanzamiento no es sino otro acierto en pleno por parte de la editorial catalana Contra, que añade así un nuevo título imprescindible a su cada vez más extenso catálogo de temática musical. Y es que a priori el producto no podía ser más atractivo, generando unas expectativas que resultan absolutamente satisfechas a lo largo de más de cuatrocientas páginas. La acción se sitúa en 1989, con el nombre de Pet Shop Boys luciendo ya como uno de los más célebres y vanguardistas de finales de los ochenta. Fue entonces cuando el dúo formado por Neil Tennant (voz) y Chris Lowe (teclados) decidió afrontar la que sería primera gira de su carrera (por entonces contaban ya con tres discos en su haber y copaban las listas de éxitos desde hacía cuatro años), eligiendo Japón para ese estreno (posteriormente la gira continuaría en Reino Unido) y alentados (entre otras cosas) por la cuantiosa cantidad que el promotor tuvo a bien poner sobre la mesa. El dúo británico resolvió entonces invitar al periodista Chris Heath –por entonces en nómina de la revista Smash Hits, en donde el propio Tennant había ejercido como redactor–, para que les acompañase durante todo el tour, dándole acceso ilimitado y con la idea de que la experiencia quedase plasmada en un libro cuyo enfoque definitivo no quedó del todo concretado. Es así como Heath (que, por supuesto, aceptó de inmediato) se vio en pleno meollo de una de esas giras ambiciosas y de recursos ilimitados, acontecida además en un continente exótico de tradiciones bien diferentes a las del mundo occidental.

Todo en una década en la que, recordémoslo, millones de discos eran despachados por todo el mundo, con el negocio de la música regodeándose sin pudor entre todo tipo de lujos, excesos y glamour. Lo normal (por habitual) hubiese sido que el autor, rendido ante el ofrecimiento e incluso agradecido por la oportunidad, hubiese concretado el encargo en un volumen orientado a realzar las virtudes de los músicos, alabando y enardeciendo no solo su (evidente) calidad artística, sino también la humana. Cabría esperar, por tanto, que el presente tomo albergase el típico relato pelotero y parcial trazado para satisfacción de los propios Pet Shop Boys y regocijo de sus seguidores más fanáticos. Sin embargo, el autor no iba a dejar pasar la oportunidad y, tras ser testigo en primera persona de todas aquellas semanas, optó por un tono de abrupta sinceridad, casi confesional y sin excusas, con el que afrontar la narración. El escritor apuesta así por una fidelidad estricta como argumento inexcusable, en una decisión que deriva en honestidad brutal y sin duda se impone como principal valedor de la referencia. Heath comparte y desarrolla un sinfín de anécdotas, salteadas con opiniones y reflexiones de unos y otros, además de incluir entrevistas cada vez más personales con los músicos. Y lo hace, aportando en todo momento un valiosísimo nivel de detalle que potencia exponencialmente la valía de cada capítulo.

De este modo, el relato en torno a la gira y todo lo que la acompaña (actos promocionales, cenas, recepciones, fans, hoteles, compras…) resulta sencillamente fascinante, plasmando el punto álgido de creatividad y talento latente en dos jóvenes inteligentes, cultos, talentosos y asentados en la cima del mundo. Pero, al mismo tiempo (y a pesar de una amistad que se mantiene hasta hoy), el libro presenta sin censura a dos personas engreídas, mimadas por la fama, quejicas y que, inmersos hasta la médula en su estatus de súper estrellas del pop, no dudaban en envidiar o criticar con ironía a contemporáneos como Jason Donovan, Bros o U2. Un retrato que, durante no pocas líneas, deja a la luz la inaccesibilidad de nuestros héroes, definitivamente alejados del concepto clásico de simpatía. ‘Pet Shop Boys, literalmente’ (Contra, 21) –publicado originalmente en 1990– es un relato de gran profundidad y, en definitiva, funciona como emulación fiel de lo que puede suponer estar inmerso en una gira, con lo que todo eso conlleva. Un libro que escapa definitivamente del tópico asociado a las biografías musicales (sobre todo a las que veían la luz hace tres décadas), perfectamente escrito, adictivo en su contenido y que presenta las entrañas abiertas en canal del siempre fascinante mundo de la cultura pop de finales de los ochenta.

