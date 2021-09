Billy Bragg adelanta su décimo disco de estudio

Billy Bragg está de vuelta con “Pass It On”, que formará parte de su décimo álbum de estudio, The Million Things That Never Happened (producido por Romeo Stodart y Dave Izumi), que se publicará el próximo 8 de octubre.

Escrita por Billy, la canción es una hermosa reflexión elegíaca sobre la mortalidad y la familia, de la que cuenta: “Leí en alguna parte que la segunda cosa más buscada en Google después de la pornografía es la ascendencia. La gente quiere saber de dónde vienen, por qué nacieron, dónde nacieron. Pueden obtener datos de la web, pero los detalles no tienen precio y, a menudo, solo pueden conocerse de los familiares. Sin embargo, muchos de nosotros lamentamos el hecho de que nos quedamos para reconstruir historias familiares a partir de fragmentos que recordamos porque nunca les hicimos esas preguntas a nuestros mayores “.

Escucha ‘Pass It On’ de Billy Bragg