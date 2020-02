Vídeo para ‘Thanks for the dance’ de Leonard Cohen

El pasado mes de noviembre veía la luz el disco póstumo de Leonard Cohen. Thanks For The Dance, producido por su hijo Adam Cohen, y con Michael Chaves a cargo de la grabación y la mezcla.

Leonard Cohen es uno de los iconos culturales más perdurables de la historia moderna. Su música, escritura y arte continúan inspirando e influyendo en los públicos de todo el mundo. Para celebrar el lanzamiento de Thanks For The Dance, Nowness ha colaborado con Adam Cohen encargando nuevas obras con imágenes en movimiento de una lista global de cineastas y artistas visuales seleccionados del universo Nowness. Thanks for the Dance: Artistic Responses to Leonard Cohen, ofrece una representación en vídeo distinta de la música que la inspira y la acompaña, una interpretación de la vida y la letra de Cohen que es profundamente personal para cada uno de los cineastas que participan.

El nuevo vídeo presentado es para la canción que da título al álbum y ha sido dirigido por Rowan Blanchard y Lily Cole:

Leonard Cohen (recuerda sus mejores canciones aquí) fue un maestro compositor, músico, poeta, novelista y artista visual cuyo impresionante y original trabajo ha influido en la vida de millones de personas durante las seis décadas que abarcó su carrera. Con más de 23 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y 12 libros publicados, la influencia de Cohen en artistas musicales y teatrales de todo el mundo es inestimable.

Cohen recibió el premio Grammy a la trayectoria (2010), fue incluido en el Rock & Roll Hall Of Fame (2008) y el Hall de la Fama de Canadá (2006), el Hall de la Fama de Compositores Canadienses (2006) y el Hall de la Fama de los Compositores (2010). Recibió el prestigioso Premio Príncipe de Asturias (2011), el Premio Glenn Gould (2011) y los más altos honores civiles de Canadá: Oficial de la Orden de Canadá (1991), Compañero de la Orden de Canadá (2003) y Gran Oficial de la Orden Nacional de Quebec (2008).