Black Sabbath reeditan Technical Ecstasy con numerosos extras

Black Sabbath dieron un giro musical en 1976. Los pioneros del heavy metal sorprendían innovando. Ellos mismos pasaron a ser sus managers (sus jefes) y comenzaron a explorar diferentes sonidos en el séptimo álbum de estudio de la banda, Technical Ecstasy.

BMG rinde homenaje a este atrevido álbum con una colección que incluye una versión recién remasterizada del original, una nueva mezcla del productor y músico Steven Wilson, además incluye 90 minutos de tomas descartadas inéditas, mezclas alternativas y grabaciones en vivo.

Technical Ecstasy: Super Deluxe Edition’ estará disponible el 1 de octubre de 2021, en formato 4 CDs y también 5 LP en vinilo de 180 gramos. Tanto la versión de 4 CDs como la de 5 LP se pueden ya reservar aquí.

El álbum de estudio remasterizado estará disponible también el 1 de octubre en formato digital. La nueva versión recientemente remasterizada de la canción “Back Street Kids” ya está disponible.

Este es el contenido de la reedición de Technical Ecstasy de Black Sabbath

Disc One: Original Album 1976 (2021 Remaster)

1. “Back Street Kids”

2. “You Won’t Change Me”

3. “It’s Alright”

4. “Gypsy”

5. “All Moving Parts (Stand Still)”

6. “Rock ’n’ Roll Doctor”

7. “She’s Gone”

8. “Dirty Women”

Disc Two: New Steven Wilson Mix

1. “Back Street Kids”

2. “You Won’t Change”

3. “It’s Alright” – Mono Version

4. “Gypsy”

5. “All Moving Parts (Stand Still)”

6. “Rock ’n’ Roll Doctor”

7. “She’s Gone”

8. “Dirty Women”

Disc Three: Outtakes & Alternative Mixes

1. “Back Street Kids” – Alternative Mix

2. “You Won’t Change Me” – Alternative Mix

3. “Gypsy” – Alternative Mix

4. “All Moving Parts (Stand Still)” – Alternative Mix

5. “Rock ’n’ Roll Doctor” – Alternative Mix

6. “She’s Gone” – Outtake Version

7. “Dirty Women” – Alternative Mix

8. “She’s Gone” – Instrumental Mix

Disc Four: Live World Tour 1976-77

1. “Symptom Of The Universe”

2. “War Pigs”

3. “Gypsy”

4. “Black Sabbath”

5. “All Moving Parts (Stand Still)”

6. “Dirty Women”

7.Drum Solo / Guitar Solo

8. “Electric Funeral”

9. “Snowblind”

10. “Children Of The Grave”