Bleachers invitan a Lana del Rey a su nuevo single

Bleachers es el proyecto del productor Jack Antonoff, que estos días anuncia su nuevo disco y comparte un tema en el que cuenta con la participación de su habitual colaboradora Lana del Rey.

Su último álbum, Take the Sadness Out of Saturday Night, demostró la habilidad de Antonoff para crear himnos pop a partir de historias personales y lo llevó a alcanzar nuevas alturas con una impresionante lista de colaboraciones y su destacada presencia en la música pop, Bleachers continúa su ascenso en la industria musical.

Después de «Modern Girl» lanzada el pasado mes de septiembre, llega «Alma Mater», que se despliega en un tecnicolor brillante y conmovedor. El álbum es la visión claramente neoyorquina del líder de la banda de las extrañas contradicciones sensoriales de la vida moderna, de su posición en la cultura y de las cosas que le importan. Sonoramente, es triste, es alegre, es música para conducir por la autopista, para llorar y para bailar en las bodas. Hay algo tranquilizador y concreto en su sentimiento: existir en tiempos locos, pero recordar lo que cuenta.

Escucha ‘Alma Mater’ de Bleachers