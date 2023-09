Bleachers regresa con un nuevo sencillo, ‘Modern Girl’

Bleachers regresa con un nuevo sencillo titulado ‘Modern Girl’, acompañado de un video dirigido por Alex Lockett. Esta canción, que encarna la esencia de la banda y será parte de la última temporada de la exitosa serie de Netflix, Sex Education.

El mes pasado, Bleachers lanzó «Live At Radio City Music Hall», un álbum en vivo con 21 canciones grabado durante su concierto en el Radio City Music Hall de Nueva York. La banda, liderada por Jack Antonoff, ha ganado el reconocimiento global gracias a su impresionante música pop-rock y su contagiosa camaradería.

Su último álbum, ‘Take the Sadness Out of Saturday Night‘, demostró la habilidad de Antonoff para crear himnos pop a partir de historias personales y lo llevó a alcanzar nuevas alturas con una impresionante lista de colaboraciones y su destacada presencia en la música pop, Bleachers continúa su ascenso en la industria musical.

Escucha ‘Modern Girl’ de Bleachers

Foto Bleachers: Alex Lockett