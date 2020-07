Brigitte Laverne versiona a Bad Bunny

Brigitte Laverne, el proyecto de synth-pop de Alexia Taulé, vuelve a primera línea de actualidad este verano con “Si Veo A Tu Mamá”, una versión muy personal del multipremiado artista puertorriqueño Bad Bunny.

En las propias palabras de Brigitte Laverne “ha sido una experiencia diferente, es la primera vez que produzco un tema y me apetecía mucho versionar esta canción. Recuerdo que flipé la primera vez que la escuché, me pareció muy diferente a todo. Por otro lado hay una confesión que hacer y es que estoy bastante obsesionada con Bad Bunny y su mundo, quería versionar sí o sí a este artista y esta canción me encajó perfecto por sus acordes y letra“.

La canción va acompañada de un vídeoclip firmado por Laura Martinova, que fue quien propuseo la idea a Brigitte Laverne tras escuchar el tema. “Fue todo en remoto ya que ella estaba en Berlín y lo dirigió vía Skype cuando aquí apenas se podía salir a la calle. Cogimos un chroma y las pocas localizaciones que pudimos y creamos escenas que tuvieran relación con la letra con una estética cuidada para darle sentido a toda la pieza“, explica Alexia.

El lanzamiento llega justo unos meses después de su participación en la banda sonora de la tercera temporada de Élite, el fenómeno de Netflix. Su tema “Can’t Take It No More” puso ritmo a una de las escenas clave de la serie, convirtiéndose en su canción más popular en Spotify y marcando un antes y un después en su carrera artística.