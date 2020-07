The Avalanches adelantan dos nuevos temas junto a Neneh Cherry y Jamie xx

The Avalanches están de vuelta con el que será su tercer disco, que verá la luz este mismo 2020. Afortunadamente no ha habido que esperar 15 años para su nueva entrega, tal y como ocurrió después de su debut, el recordado Since I Left You, aquella obra construida a partir de más de 3.000 samples, hasta que llegó Wildflower.

Lo nuevo de The Avalanches está plagado de colaboraciones ilustres, ya escuchamos a Rivers Cuomo de Weezer y Pink Slifu “Running Red Lights“, que siguió al sencillo “We Will Always Love You” en la que aparecía Blood Orange.

Ahora conocemos una tercera y una cuarta canciones del álbum, en la primera de ellas, “Wherever You Go”, se han unido Neneh Cherry y CLYPSO y en la segunda aparecen acreditados junto a Sananda Maitreya y Vashti Bunyan. Las dos canciones cuentan además con la presencia de Jamie xx.

Te dejamos con ellas.