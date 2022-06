Los legendarios The Monochrome Set, banda en la que llegó a militar Adam Ant antes de formar su proyecto, continúan su infatigable carrera que dura ya más de cuarenta años, tras su reunificación en 2008, con la publicación de un nuevo trabajo, Allhallowtide (22), que hace ni más ni menos que el decimosexto en su contador particular.

Puente entre legendarias bandas británicas como Joy Division y The Smiths, ellos nunca han gozado de la fama y reconocimientos de ninguna de ellas, probablemente por la falta de alguna canción emblemática que perdurara en el imaginario colectivo. Basculando de inicio entre el post-punk y el jangle pop, hace mucho tiempo que la balanza se inclinó claramente por este último estilo.

Aun así, no faltan en la discografía de The Monochrome Set ejercicios peregrinos coqueteando incluso con el folk de raíz medieval, como ocurría en su reciente Fabula Mendax (19). En esta ocasión, nos encontramos frente a un álbum mucho más al uso con un peso melódico evidente y muy bien conducido por los juegos vocales entre Bid y Athen Ayren, donde quizás echo algo de menos una producción no tan difusa y falta de músculo, sobre todo en el apartado rítmico. Un disco elegante y nostálgico que desde luego no engrosará su lista de seguidores, pero más que resultón para quien se encuentre entre sus fieles.

Escucha The Monochrome Set – Allhallowtide (Tapete Records)