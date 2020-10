Buzzard Buzzard Buzzard: Glam Rock Millenial

Descaro, juventud, hedonismo. Ponte tu americana más estrafalaria, queda un lunes con tu amigo, también en paro, y tómate unas cervezas. Esas cervezas que se conviertan en una sobremesa; y esa sobremesa, en una fiesta improvisada. Vuelve al 73 con David Bowie y T Rex. Cuando eres joven nadie puede pararte, y esa sensación de juventud no va ligada a los años sino al espíritu. Esta sería la carta de presentación de Buzzard Buzzard Buzzard, un conjunto de Gales que representa a la perfección el sonido desenfadado, directo y brillante del glam rock. Eso sí, actualizado a nuestros días.

Un proyecto que surgió en Cardiff en la habitación de Tom Rees, emergiendo en el 2018, conquistando a la crítica británica en el 2019, y presentando su primer corte musical titulado The Non-Stop este mismo año. Un reciente EP conformado por diez canciones en el que podemos observar todo el potencial que nos presenta este conjunto. Mediante un sonido ligado a las diferentes etapas formativas del glam rock de principios de los setenta, con ciertos toques de psicodelia y una actitud efervescente, son un valor seguro para conquistar los escenarios de medio mundo.

Historias como las de Buzzard son las que agrandan la idea de la música como un elemento de conexión, capaz de superar las fronteras y las generaciones. Fue tras ver un concierto The Hives cuando decidieron crear su propio conjunto formado por Tom Rees, Ed Rees, Zac White y Ethan Hurst.

No deja de ser curioso que The Non – Stop sea un EP y no un disco; ya que por cantidad y duración, perfectamente podría serlo. Pero como ellos mismos nos comentan: Este primer lote de canciones lo vemos como una introducción a la banda y nos gustaría reservarnos la reacción que deparará para la realización de un álbum próximamente.

Este corte musical presenta canciones muy interesantes como “Double Denim Hop”, la canción más conocida de este conjunto y a la vez tema que abre su primer ep. Con un sonido retro boggie muy ligado al glam, nos inculcan la idea de seguir hacia adelante, aunque las situaciones sean difíciles. Ese mismo truco, aunque con una influencia mayor de reminiscencia psicodélicas, se presenta “Late Night City”, una canción inspirada en el libertinaje de la noche de Cardiff. La canción que más me sorprende es “John Lennon is my Jesus Christ”, un homenaje bastante gracioso sobre sus grandes influencias musicales, representado con un sonido que nos recuerda bastante al pop rock de los Beatles. John Lennon es mi Jesucristo/ me despierta por la mañana, me acuesta por la noche. / no necesito a nadie más porque John Lennon es mi Jesus/ Y Marc Bolan es mi maharishi.

Este conjunto galés es capaz de sacarte una sonrisa, desligarte de tus preocupaciones y hacerte bailar toda la noche. Lo que más me sorprende de este conjunto son la ganas de comerse el mundo, pero sin pretensiones ni aires de grandeza. Jugando y disfrutando con la música se alejan de lo que podría haber sido un pastiche musical. Buzzard Buzzard Buzzard han configurado una banda de sonidos maximalistas y pantalones de campana, suponiendo un homenaje al rock de los setenta, pero evitando ser una falsa copia de este.

A continuación puedes escuchar The Non-Stop EP, el debut discográfico de Buzzard Buzzard Buzzard.