Caramelo de Limón – Las canciones de este verano

Caramelo de Limón cierra su segunda temporada con una refrescante selección de canciones, tanto actuales como clásicas, que de alguna manera evocan la idea del verano. Ideales para encontrar el nirvana al borde de una piscina.

1. Franco Battiato – Summer On A Solitary Beach

2. Adrian Quesada – Mentiras Con Cariño

3. Los Dug Dug’s – Brillo De Sol

4. Los Estanques & Anni B Sweet – Caballitos De Mar

5. The Eliminators – Loving Explosion

6. Gabriels – One & Only

7. Kevin Ayers – Falling In Love Again

8. Michael Rault – Neither Love Nor Money

9. Nancy Sinatra & Lee Hazlewood – Summer Wine

10. Bertrand Burgalat & Robert Wyatt – This Summer Night

11. Damien Jurado – Taped In Front Of A Live Studio Audience

12. Sessa – Cançao Da Cura

13. Mina – É… Mia (Menina)

14. Chico Buarque & Ennio Morricone – Rotativa

15. Los Gatos – La Balsa