Es oficial: Pulp regresan a los escenarios en 2023

Jarvis Cocker ha confirmado que Pulp se reunirá para una serie de conciertos en 2023. Hablando en una charla organizada por The Guardian y en una sesión de preguntas y respuestas sobre sus nuevas memorias Good Pop, Bad Pop, el líder de Pulp verificó la noticia, que dejó caer con un clip de 15 segundos compartido a través de su cuenta de Instagram hace pocos días.

«What exactly do you do for an encore? / ¿Qué haces exactamente para un bis?». Una frase tomada de una pista del álbum de Pulp de 1998, This Is Hardcore, que celebra 25 años el próximo año.

Recordamos que This Is Hardcore (1998) fue la continuación del exitoso Different Class (1995) cima del britpop al que le dedicamos un especial recientemente. Un álbum crudo, elegante y seductor que volvió a demostrar que la cima de los de Sheffield no conocía límites.

Recordemos que Pulp se separaron en 2002 tras la gira de We Love life (2001) volviendo una década más tarde para unos conciertos conmemorativos que culminarían en su ciudad natal en 2012. Una actuación que reflejaron el el recomendable documental Pulp: A Film About Life, Death & Supermarkets.

Escucha ‘This is Hardcore’ de Pulp