Todos los discos son grandes: «Grandes Éxitos» con alguna g.a.t.o. incluida

Último programa de agosto y recopilación de lo que hemos hecho hasta ahora en la media temporada de vida de este podcast.

Y nada mejor que hacer un resumen en donde recordemos a quienes han sido tan amables de visitarnos con instrumentos y dejarnos g.a.t.o. para la posteridad o apenas para charla.

Nuestro afluente «Vida y Milagros» (que es especial suscriptores) grabado en la tienda Mad Vintage de guitarras contó con nombres tan ilustres como Vetusta Morla y Rufus T. Firefly, nada menos.

Al estudio de la calle Almirante vinieron para ser entrevistados y además tocar Julie Doiron, The Flamingos Bite, Nat Simons, The Grooves, All Around Folks y Staytons.

Otros visitantes de Subterfuge Radio y de TDG para contarnos detalles de sus últimos trabajos fueron Anni B Sweet + Los Estanques, Yawners, Varonas y Biznaga.

Además, como nuestro estreno en la nueva casa fue con los resultados del Referéndum con la opinión de los oyentes del antes programa y hoy podcast, charlamos telefónicamente con el jefe de Cotton Tree, artista emergente ganador.

El remate fue con Danza Invisible (estuvimos en el Brisa de Málaga en su homenaje y hubo muestra del directo de La Malagueta en un podcast anterior) y dos conciertos grandes del Botánico de Madrid. Uno, disfrutado (Cat Power) y otro que (bua) nos perdimos: The Smile.