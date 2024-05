Caroline Polachek comparte canción para una banda sonora

Caroline Polachek lanzaba recientemente la versión ampliada de Desire, I Want to Turn Into You, que como sabéis elegimos como mejor disco internacional de 2023. Al igual que el original, llegó el pasado Día de San Valentín (14 de febrero) a través de Perpetual Novice.

Ahora está de vuelta con su contribución a la banda sonora de la película I Saw the TV Glow, para la que ha compuesto una nueva canción, «Starburned and Unkissed», en la que ha colaborado con A. G. Cook. El film incluye igualmente temas de artistas como King Woman, Drab Majesty, Yeule, Florist, Weather Station, Jay Som y más.

La película cuenta con la participación de Lindsey Jordan de Snail Mail, Fred Durst de Limp Bizkit y Phoebe Bridgers de Boygenius.

Escucha ‘Starburned and Unkissed’ de Caroline Polachek