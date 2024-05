Visor Fest 2024 anuncia su programación de djs

La cuarta edición de Visor Fest (entradas aquí) regresa a su emplazamiento habitual de La Fica de Murcia los próximos 27 y 28 de septiembre. El festival acaba de completar su cartel con la programación de djs que acompañarán a los grupo previamente anunciados.

Este año podremos disfrutar de las sesiones de Amable, una figura emblemática de la escena musical desde 1985, sigue iluminando las noches desde la cabina de Razz Club, además de presentarse en salas y festivales por toda España. En una batalla musical el sábado, Alesa y Kutxu, reconocidos DJs de la familia Visor, revivirán la época dorada entre los 80 y los 90, en un enfrentamiento llamado We Lost Control. MEdj ofrecerá una sesión ecléctica y vibrante, mientras que Javi Golo, un veterano de la escena EBM, seguirá conquistando escenarios con su sonido distintivo.

Por otro lado, Muñeca Rusa DJ, con solo dos años en la escena, ya ha dejado su marca en lugares emblemáticos como la Sala Siroco de Madrid. El cierre estará a cargo de PEPE LEE Dj, un veterano desde 1989 que completa el dream team de DJs del Visor Fest.

Todos ellos se unen a un cartel de dos días en el que contaremos con la banda belga liderada por Tom Barman y Klaas Janzoons, dEUS, una delicatessen del pop escocés como Camera Obscura. Adalides de la escena twee pop desde que el mismísimo Stuart Murdoch de Belle & Sebastian produjera su no menos aplaudido álbum de debut Biggest Bluest Hi-Fi allá por 2001. Además de Kula Shaker, uno de los tesoros del britpop que vuelven con Crispian Mills a la cabeza. Aparte de The Charlatans, fundados en 1989 en el corazón de Manchester, la despedida de Gigolo Aunts, uno de las más destacados combos de powerpop y una de las más populares bandas del afterpunk británico más oscuro, The Mission. Además de los Immaculate Fools de Kevin Weatherill y los británicos Sad Lovers & Giants , nacidos en 1980 en Rickmanswort y de trazas similares a estos dos últimos.

Así queda el cartel de Visor Fest 2024

Compra tus entradas para Visor Fest

Los abonos del festival están disponibles a través de su web en este enlace.