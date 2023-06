Caroline Polachek comparte su actuación en KEXP

Caroline Polachek es una de las sensaciones de 2023 gracias a su nuevo disco, Desire, I Want To Turn Into You (Perpetual Novice).

Su carrera despegó en la década de 2000 como vocalista principal del dúo indie pop Chairlift. Junto con su compañero de banda, Aaron Pfenning, Caroline Polachek lanzó el exitoso álbum Does You Inspire You en 2008, que incluyó el sencillo «Bruises» que se volvió viral y la catapultó a la fama.

Tras cuatro discos de estudio con Chairlift, Polachek decidió embarcarse en una carrera en solitario. En 2013, lanzó su primer EP titulado Arcadia, que presentaba su estilo pop experimental y una voz inconfundible. Sin embargo, fue con su álbum debut en solitario, Pang, lanzado en 2019, cuando Polachek realmente dejó su huella. Desde entonces ha trabajado con artistas como Blood Orange, Charli XCX y SBTRKT. A principios de año dio un paso más en su carrera con su nuevo trabajo, que acaba de presentar en la radio de Seattle KEXP.

Acompañada por las guitarras de Matthew Horton, el bajo y los coros de Maya Roseann Laner y la batería de Russell Hozman, interpretó las siguientes canciones:

«Blood And Butter»

«Butterfly Net»

«Sunset»