Billy Idol reedita su disco de debut por su 40 aniversario

Durante 46 años, Billy Idol ha sido una de las caras y las voces del rock’n’roll. Entre 1977 y 1981, lanzó tres álbumes con Generation X. En 1982, se embarcó en una carrera en solitario transatlántica / transgénero que integró las líneas audaces y simples del punk y rock’n’roll. El año pasado, Idol lanzó su último proyecto, The Cage EP, a través de Dark Horse Records. La nueva música sigue al EP The Roadside 2021, que recibió elogios de fans y críticos por igual. En enero, fue honrado con la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood de 2023.

El 28 de junio una edición ampliada de su álbum homónimo de debut a través de Capitol / UMe. La reedición incluye el álbum original de 10 pistas, un concierto inédito del 12 de agosto de 1982 en The Roxy en West Hollywood, California, así como el recientemente desenterrado e inédito Clubland Extended Remix de 12 minutos de su clásico «White Wedding».

Así será la reedición del debut de Billy Idol

DISC 1—BILLY IDOL

1. Come On, Come On

2. White Wedding (Part 1)

3. Hot In The City

4. Dead On Arrival

5. Nobody’s Business

6. Love Calling

7. Hole In The Wall

8. Shooting Stars

9. It’s So Cruel

10. Congo Man

11. White Wedding (Clubland Extended Remix) [Previously Unreleased]

DISC 2—LIVE FROM THE ROXY, 1982 (PREVIOUSLY UNRELEASED)

1. Baby Talk

2. Untouchables

3. Come On, Come On

4. Hot In the City

5. Dead On Arrival

6. Heavens Inside

7. Ready Steady Go

8. Hole In The Wall

9. Shooting Stars

10. Kiss Me Deadly

11. White Wedding

12. Nobody’s Business

13. Dancing With Myself

14. Mony Mony

15. Triumph