Casas y la Pistola cierran su trilogía con un nuevo EP

Casas y la Pistola es un grupo sevillano formado por José Casas (guitarras y voz), Julio Zabala (teclados y coros), Álvaro Joya (bajo), Fran Sequeiros (batería) y Dani Losada (guitarras y coros). En 2018 iniciaron una trilogía con el EP Padrino Buffalo que hace escasos días han cerrado con Padrino Buffalo 3. Un trabajo del que, a lo largo del año, nos han venido adelantando diversas canciones.

Padrino Buffalo 3 contiene ocho canciones que transcurren en un paisaje repleto de personajes con más dudas que certezas. Personajes que navegan como pueden entre la confusión («Sin norte»), las preguntas no resueltas («Galletas venenosas»), la inseguridad («El sereno») y la belleza encontrada en el sitio más insospechado («Flores de estiércol»). Personajes que se reconcilian con su pasado («Minuto de gloria»), que visitan lugares que parecen sacado del realismo mágico («La ciudad de los milagros»), que luchan contra la fauna urbana («Tren fantasma») y cargan con el desarraigo («Un gringo en Torreblanca»).

Para esta última parte de la trilogía, Casas y la Pistola han contado con cuatro colaboraciones de lujo: Pablo Cuevas de Los Fusiles en «Sin norte», Chencho Fernández en «Flores de estiércol», José Ignacio Lapido en «Minuto de gloria» y Manolo Solo en «Galletas venenosas».

Padrino Buffalo 3 es un disco repleto de canciones cortas, directas y melódicas que remiten a los grandes referentes del grupo, desde The Kinks hasta The Jam, The Clash, Elvis Costello y otros nombres clave de la new wave y el powerpop.

A continuación puedes escuchar Padrino Buffalo 3, el trabajo con el que Casas y la Pistola cierran la trilogía iniciada hace ya cinco años.