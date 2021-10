‘Change’, nuevo adelanto de The War On Drugs

Este viernes se publica I Don’t Live Here Anymore, el esperado nuevo trabajo de The War On Drugs. Cuatro años después del inmenso A Deeper Understanding (2017), la banda de Adam Granduciel ha mantenido un perfil bajo, trabajando en el estudio en un nuevo álbum, haciendo un remix de “Scarlett” de The Rolling Stones y grabando actuaciones en exclusiva para varias asociaciones sin ánimo de lucro.

Lo nuevo de The War On Drugs ha sido producido por Granduciel y su colaborador Shawn Everet y grabado en distintos estudios, como los famosos Electric Lady de New York o Sound City de Los Angeles.

Ya hemos escuchado dos de sus nuevas canciones y hoy se suma una tercera, llamada “Change”.

Escucha ‘Change’ de The War On Drugs