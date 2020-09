Chavales se presentan con “Tu foto en el techo”

Mirando en Youtube, así, como quien no quiere la cosa, me topé con una viñeta manga, donde salían dos jambos en chanclas; uno escuchando música y el otro viendo algo en una Tablet alargada, con un gato adormilado al lado. Y como quien no quiere la cosa me lancé a ver de qué se trataba. Era el “Dame veneno” de Chavales, formado por Javier Paredes y Daniel Rodríguez, y todo porque acaban de lanzar un mini-LP de 9 canciones y esta es la portada del mismo. Una obra breve, pero de las que enganchan, y cuya duración no supera la media hora, ¡Pero qué media hora tan guay!

En el compendio podemos destacar “Me Conformo”, que es purito onirismo pop. O “Ey, Que Estoy Aquí” con cierto aparejo punk. Para estribillos pegadizos los de, por una parte, “Las Plantas De La Terraza” y el otro “Dame Veneno” que nos lo chuta a golpe de vocoder. Incluso se permiten un guiño reggaetonero en “No Me Lo Creo”, ellos, tan modernos. El compendio del álbum es como si Un Pingüino en mi Ascensor grabase un tributo a Pet Shop Boys con la producción de los Aviador Dro; más o menos una cosa así.

Ciertamente andaba un poco de capa caída con las últimas publicaciones patrias. El año 2020 no sólo será recordado por eso que todos ya saben sino por ser los doce meses con las producciones y ediciones más raquíticas, simplonas y pencas de la historia patria. Un sindiós en la industria que grupos y obras como estas vienen a romper la maldición del puto veinte veinte, ¡Aleluya!

También lo podéis encontrar en edición vinilo color vainilla con una edición limitada y numerada de 500 copias. Con las ganas que tenía de un disco de esta caterva, han llegado los truhanes de Elefant Records, y nos lo han brindado. ¡Ese Elefant, como mola, se merece una ola! ¡Ueeee!

En la producción Martín Spangle, que también ha hecho cosas con Cariño, así como con la ayuda del propio Daniel Rodríguez. Por si andan por Valencia, deciros que el viernes 25 de septiembre estarán en el Truenorayo Fest 2020, así que allí podréis disfrutar de esta fascinante y fresca obra en directo. ¡Ganazas de música en vivo tengo, oye!

Y a continuación, Tu Foto en el Techo, el debut de Chavales, en Spotify.