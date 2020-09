Homenaje a Alain Johannes en ‘Bienvenido a los 90’

Arrancamos temporada con un proyecto que hemos cocinado a fuego muy lento durante varios meses.

Por primera vez en nuestro país, una serie de bandas se unen para rendir homenaje a la figura de Alain Johannes.

Músico esencial para entender lo ocurrido en los años 90 con ELEVEN y que sigue facturando hermosas melodías tanto en su carrera en solitario como en su faceta de productor.

¡¡VA POR TI ALAIN!!

Suenan:

01 – James Vieco – Kaleidoscope

02 – Hermana Furia – Luna a Sol

03 – Zaca Furinyaki – Spider

04 – Vanity Rose – You Are My Diamond

05 – Craneón – Hangin Trees

06 – Ava Adore – Crash Today

07 – 61 Garage – Bleeding Whole

08 – Cives – Endless Eyes

09 – Ajeed – Let It Gnaw

10 – The Original Northen Island – Pebble Tears

11 – Veronica Underluxe – Gentle Ghost

12 – Mariano Rupil – Make God Jelous

13 – Surfer Comadreja – Seasick of You

14 – SuperEgg – Kill Me No More

15 – Matching Ratio – Welcome

16 – Dieaway – Why

Ilustración: Gabi – KevlarStudio

Mastering: Furinyaki Records