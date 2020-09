Cuéntame una canción: I will survive, de Gloria Gaynor

Tanto para una ruptura de pareja como para una rotura de uña, para la pérdida de un empleo como cuando tu equipo pierde la liga, para la he liao parda o la que has liao pollito, para traumas, desventuras, sinsabores, tanto para rotos como para descosíos, para todo, todo, todo, vale “I will survive”. La canción ataca directamente a las entrañas. Porque, ¿Quién no ha tenido que superar una adversidad en algún momento en su vida?

De hecho, su origen está relacionado con un momento delicado en la trayectoria de sus autores, los escritores de canciones Freddie Perren y Dino Fekaris. La dupla había estado trabajando para Motown a lo largo de la década de los sesenta, aportando hits como “I want you back” o “ABC” para los Jackson 5, o “I just want to celebrate” para Rare Earth.

Después ser invitados a salir de la discográfica, Dino Fekaris, principal compositor de la letra de “I will survive”, sintió que su carrera estaba en peligro. Ha revelado en alguna entrevista cómo y cuándo surgió la inspiración. Un día cualquiera en su nueva vida de desempleado, se encontraba viendo la TV cuando, de repente, empezó a sonar una canción que había compuesto para la película Generation. Pegó un respingo y azuzado por un chute de autoestima, empezó a auto-gritarse: “Voy a conseguirlo, voy a ser un escritor de canciones, sobreviviré“. ¡Voilá! Manos a la obra.

Cargados de nuevas ideas, ambos compositores crearon su propia productora y rápidamente consiguieron un éxito con “Reunited”, para el dúo Peaches & Herb. El siguiente tema en la parrilla de salida era “I will survive”, pero les faltaba la persona adecuada para interpretarlo, por lo que lo dejaron en barbecho. Freddie y Dino acordaron que se lo adjudicarían a la primera Diva que se cruzase en su camino.

Pero antes de hacer camino como diva, hay bastante que andar. Gloria Fowles, Gaynor desde que empezó a cantar, creció rodeada de un ambiente familiar muy musical, y pronto se embarcó en diferentes proyectos. Durante los 60’s perteneció a las Soul Satisfiers, hasta que en 1973 empezó a destacar como solista.

Su primer álbum, Never Can Say Goodbye, fue lanzado en 1975 conquistando en poco tiempo las pistas de los clubs más selectos. Es considerado uno de los pioneros de la música Disco, en los años, cinco aproximadamente, en el que el género aún se mantuvo en terreno underground. Aunque el fulgurante éxito inicial le valió para ser bautizada como The Queen of Disco, los melocotonazos se fueron marchitando y la fatalidad se cebó con ella.

“La Reina está muerta”, se escuchaba por los pasillos de Polydor. Y es que la discográfica había decidido no renovar a la artista debido a las malas ventas. A ello se sumó el reciente fallecimiento de su madre y el accidente que sufrió mientras actuaba en el Beacon Theater de New York. Cuando se despertó a la mañana siguiente del concierto estaba paralizada de cintura para abajo, sumiendo a la artista en el más negro de los panoramas.

Mientras se encontraba recuperándose de varias operaciones, la suerte empezó a cambiar. Su compañía discográfica cambió de director, siendo el nuevo mandamás un entusiasta de Gloria Gaynor. Decidieron renovar su contrato y relanzar de nuevo su carrera. Para ello, le propusieron que grabase “Subtitute”, que en boca de otros artistas había copado las listas en Reino Unido y Sudáfrica. Como productores estarían Freddie Perren y Dino Fekaris, quienes habían acordado con Polydor grabar el tema, a cambio de que les dejasen elegir como cara B una canción suya. ¿Os imagináis cuál? Se cierra el círculo.

Tras una larga sesión para grabar “Subtitute”, Perren pidió a los músicos que hiciesen un último esfuerzo para trabajar en otra canción. Acto seguido, se sentó en el piano y tocó la inconfundible intro. Esa noche se fueron a casa con la sensación de haber hecho algo grande, pero no todos pensaban de la misma manera. El nuevo director insistió en que “I will survive” debía mantenerse en la cara B, a pesar de la insistencia del resto en cambiarlo.

El 23 de octubre de 1978 se lanzó el single “Subtitute/ I will survive” y no llegó al Top 100. El fiasco era considerable. Pero Gaynor sabía que tenía una bomba de relojería entre manos y era cuestión de tiempo que explotase. Utilizó las copias que le correspondían para dárselas a los DJs de los clubs más importantes, entre ellos el mítico Studio 54, con la orden directa de que fuesen directamente a la cara B. El innegable hit corrió como la pólvora y en marzo del 79 la discográfica relanzó el single con las caras cambiadas.

El videoclip fue grabado en la discoteca Xenon de Nueva York y, alejado de la parafernalia Disco, tiene una presentación oscura y austera, dando protagonismo a la Diva y su canción. Los frutos llegaron pronto y en 1980 se llevó el primer y único Grammy en la categoría Disco.

“I will survive” contiene los elementos clave de la música Disco. En primer lugar, la propia intérprete, ya que en este estilo predomina el protagonismo de las Divas, las mujeres solistas.

Musicalmente hablando, el four on the floor, ese bombo insistente en cada golpe de compás, que popularizó el género y que pasó a ser seña de identidad de la música electrónica, entre otros estilos. A ello hay que unir los ritmos sincopados en la percusión y en el bajo, que generan ese contratiempo implacable, repetitivo, que imposibilita el uso de sillas en las salas.

Pero además, posee las peculiaridades que la hacen especial. La secuencia de 8 acordes teje un baile entre armonías mayores y menores, una ida y venida constante de luces y sombras. Le da una intensidad y sensación de bucle infinito, sin saber (ni querer) ver venir el final. El estribillo es esa explosión contenida que va acumulando el magistral in crescendo en el que se desarrolla la canción. De la angustia a la esperanza, empatizando con cualquier persona que haya bajado a la discoteca a desatarse el nudo de la garganta.

Podría nombrar muy pocos ejemplos en el que la letra y la música estén hilvanados de manera tan perfecta. La propia Gloria Gaynor afirma que la canción es un arma de empoderamiento que puede ser útil para cualquier persona. Siempre dijo que era perfecta para ella, por la situación que había vivido cuando se cruzó en su camino, pero podríamos decir que es perfecta para todo el mundo.

No en vano, ha sido utilizada por numerosos colectivos. El caso más conocido es la adopción de la canción como himno absoluto por la comunidad LGTBI, sobre todo cuando estalló la crisis del sida en los años 80. Dicha comunidad posee además otra canción de Gaynor que se ha colado entre sus predilectas: “I am what I am”.

Por supuesto, tras el tremendo éxito fue incorporada en los repertorios de otras divas como Diana Ross, Aretha Franklin o Celia Cruz. Gaynor, además, regrabó el tema en español, lo que motivó al grupo ABBA a inmortalizar canciones en nuestro idioma. También trascendió géneros, llegando incluso al rock más castizo de Los Enemigos y su “Resucitao”. Pero lejos de los neones de la música disco, merece mención, vídeo y ovación el cover de Cake:

El resto de la carrera de Gloria Gaynor no fue un camino plagado de éxitos como “I will survive”. El listón se había puesto demasiado alto, pero pudo disfrutar de su enorme repercusión durante décadas. No obstante, ha seguido haciendo música durante toda su vida, llegando a recibir su 2º Grammy en enero de 2020.

“I will survive” es una de las canciones más inspiradoras de la historia. La simpleza y cotidianidad del dolor humano hacen de su mensaje real, cercano y atemporal. Es una celebración de la superación. Es el himno del superviviente, el himno de cualquiera de nosotros. Y sobrevivirá.

Ficha Técnica:

Productores: Freddie Perren y Dino Fekaris,

Compositores: Freddie Perren y Dino Fekaris,

Estudio de grabación: Mom & Pop’s Company Store (Los Ángeles, California)

Músicos:

Voz: Gloria Gaynor

Batería :James Gadson

Percusión:Paulinho Da Costa

Bajo: Scott Edwards

Keyboards: Freddie Perren

Guitarra: Bob “Boogie” Bowles, /Melvin “Wah Wah Watson” Ragin

Orquestación y arreglos: Dave Blumberg

Sello: Polydor

Fecha de lanzamiento: 23 Octubre 1978

Letra de “I will survive”

At first I was afraid, I was petrified

Kept thinking I could never live without you by my side

But then I spent so many nights thinking how you did me wrong

And I grew strong

And I learned how to get along

And so you’re back

From outer space

I just walked in to find you here with that sad look upon your face

I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key

If I’d known for just one second you’d be back to bother me

Go on now, go, walk out the door

Just turn around now

‘Cause you’re not welcome anymore

Weren’t you the one who tried to hurt me with goodbye?

You think I’d crumble?

You think I’d lay down and die?

Oh no, not I, I will survive

Oh, as long as I know how to love, I know I’ll stay alive

I’ve got all my life to live

And I’ve got all my love to give and I’ll survive

I will survive, hey, hey

It took all the strength I had not to fall apart

Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart

And I spent oh-so many nights just feeling sorry for myself

I used to cry

But now I hold my head up high and you see me

Somebody new

I’m not that chained-up little person still in love with you

And so you felt like dropping in and just expect me to be free

Well, now I’m saving all my lovin’ for someone who’s loving me

Go on now, go, walk out the door

Just turn around now

‘Cause you’re not welcome anymore

Weren’t you the one who tried to break me with goodbye?

You think I’d crumble?

You think I’d lay down and die?

Oh no, not I, I will survive

Oh, as long as I know how to love, I know I’ll stay alive

I’ve got all my life to live

And I’ve got all my love to give and I’ll survive

I will survive

Oh

Go on now, go, walk out the door

Just turn around now

‘Cause you’re not welcome anymore

Weren’t you the one who tried to break me with goodbye?

You think I’d crumble?

You think I’d lay down and die?

Oh no, not I, I will survive

Oh, as long as I know how to love, I know I’ll stay alive

I’ve got all my life to live

And I’ve got all my love to give and I’ll survive

I will survive

I will survive