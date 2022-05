Clan of Xymox + Ash Code (Sala Copérnico) Madrid 15/05/22

En la avalancha de citas en vivo que tuvimos este fin de semana en Madrid, Clan of Xymox tenía todas las papeletas para convertirse en “la tapada” y ser, sin embargo, un show memorable. Y así fue. Si hace poco viejas leyendas como The Sisters of Mercy no estuvieron a la altura de su legado, en el caso de la banda holandesa ocurrió todo lo contrario.

Un concierto extraordinario, sólido y compacto de principio a fin, gozando de un sonido expansivo y nítido, permitió hacer disfrutar a una audiencia realmente entregada donde se demostró que son las sonoridades siniestras, góticas y darkwave aquellas capaces de juntar entre el público a personas de hasta cinco décadas diferentes. Asombroso.

La banda capitaneada por Rooney Moorings salió al escenario con una seguridad infalible y sabedores de un repertorio envidiable, donde lejos de vivir de su legado pretérito, recientes trabajos como Spider on the Wall (20) y Limbo (21) demuestran un nivel compositivo demoledor. Fueron sus temas los que desataron la histeria colectiva, un binomio inapelable que nos hizo bailar como poseídos: “She” y “Lockdown”, en cuya presentación no faltó una crítica frontal hacia los excesos, cercenamientos de libertades y enajenaciones mentales varias experimentadas recientemente con el tema pandemia.

La gran baza fue hacer convivir estos recientes logros con temas clásicos inmortales como la bonita “Louise” o la obsesiva rítmica del que fue su primer hit allá por 1985, “A day”. No faltaron rescates de otro de sus grandísimos discos, a caballo entre el clasicismo y su presente. Me refiero al notabilísimo In love we trust (09), del que sonaron especialmente imponentes el tema titular y un “Emilie” apoteósico.

Antes abrieron la velada los italianos Ash Code, perfecto entremés a medida de lo que nos vendría encima, con una propuesta musical con mucho que decir, pese a ser evidentes sus influencias artísticas.

Fotos Clan of Xymox: Silvia Moreno